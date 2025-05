The Last of Us em perigo? Série argentina ameaça produção da HBO

Cena de 'The Last of Us' - Foto: Reprodução

O sucesso estrondoso de 'The Last of Us', adaptação do famoso videogame, pode estar com os dias contados. A Netflix aposta alto em uma produção que traz essa mesma essência apocalíptica para o contexto latino-americano e vem sendo apontada como uma forte ameaça à produção da HBO.

Trata-se de 'O Eternauta', uma das mais emblemáticas obras da ficção científica argentina, criada por Héctor Germán Oesterheld nos anos 1950. Publicada originalmente em forma de tirinhas na revista Hora Cero Semanal, a HQ se tornou um verdadeiro símbolo cultural do país e, agora, ganha sua primeira adaptação audiovisual.

A série de O Eternauta representa o maior investimento da história da Netflix na indústria audiovisual argentina. O projeto enfrentou uma longa jornada até sair do papel, devido tanto à complexidade da produção quanto à densidade do material original. Por décadas, a obra de Oesterheld foi considerada “inadaptável” para as telas.

Para assumir essa missão de peso, a plataforma escalou ninguém menos que Ricardo Darín — astro de O Segredo dos Seus Olhos. Ele interpreta Juan Salvo, um homem comum jogado no caos de um cenário pós-apocalíptico. Tal como o Joel de Pedro Pascal em The Last of Us, Darín encarna um protagonista que precisa assumir a liderança e encontrar um caminho para a sobrevivência da humanidade.

Qual é a história de O Eternauta?

| Foto: Reprodução

Em uma tarde de verão, uma nevasca misteriosa começa a cair sobre Buenos Aires, despertando a curiosidade dos moradores. Mas, em poucos minutos, o fenômeno revela sua natureza letal: qualquer um que entre em contato com os flocos morre instantaneamente. A neve tóxica se espalha rapidamente e dizima boa parte da população da América do Sul.

O pior, no entanto, ainda está por vir. A tempestade mortal é apenas o primeiro sinal de uma invasão alienígena invisível, que pretende dominar o planeta. Juan Salvo, sobrevivente do massacre, assume a liderança de um pequeno grupo e enfrenta os desafios de um mundo congelado, desolado e ameaçado por forças extraterrestres. Em meio ao caos, os personagens descobrem que sua única chance de sobrevivência é a união.

Estreia de O Eternauta na Netflix

Enquanto os episódios da 2ª temporada de The Last of Us continuam sendo lançados semanalmente na Max, O Eternauta estreia mundialmente na Netflix no dia 30 de abril.