Diferenças entre jogo e 2º episódio da 2ª temporada de The Last of Us

The Last of Us exibe novos episódios todos os domingos na plataforma Max - Foto: Divulgação

O segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us já está disponível e apresenta uma série de diferenças em relação ao jogo The Last Of Us Parte II da Naughty Dog. A série da Max faz alterações claras na estrutura das duplas, introduz cenas inéditas e antecipa momentos importantes da narrativa do game, sem alterar o rumo principal dos acontecimentos. A seguir, destacamos as principais mudanças — e vale o aviso: o texto contém spoilers.

Logo no início do episódio, acompanhamos Abby em um pesadelo no qual revive a morte do pai, cena que se repete diversas vezes ao longo do jogo. Em seguida, ela discute com seu grupo sobre a entrada em Jackson. No jogo, essa conversa acontece apenas entre Abby e Owen, que acabam discutindo, e ela decide ir sozinha explorar o local.



Outro ponto que muda é a composição das duplas de patrulha. Na série, Ellie sai para patrulhar com Jesse, enquanto Joel vai com Dina. No jogo, Ellie é acompanhada por Dina, e Joel sai com Tommy. A alteração nas duplas parece ter como objetivo acomodar cenas inéditas que compõem o episódio.

Um exemplo é a tempestade de neve que força Ellie e Jesse a se refugiarem no bunker de Eugene, onde ele mantinha uma plantação de maconha. No jogo, quem fica presa com Ellie nesse local é Dina. Essa sequência é marcante no game por trazer uma conversa entre as duas sobre o beijo dado durante a festa, além de mostrar momentos de intimidade do casal.

Na patrulha de Joel e Dina, vemos a dupla salvando Abby de uma horda de infectados, o que leva os três a buscarem abrigo na mansão onde estão os ex-vagalumes. Essa parte se mantém parecida com a versão do jogo, com a diferença da presença de Dina nesse grupo.

O episódio também se destaca pela inclusão de uma sequência totalmente inédita envolvendo Tommy. Ele está nos portões de Jackson, observa a tempestade que se aproxima e protagoniza uma cena de ação intensa durante a invasão da comunidade por uma horda de infectados.

Essa cena não existe no jogo. Na série, os infectados derrubam os muros da cidade e causam várias mortes. A razão para essa invasão remete a uma explicação dada por Tess na primeira temporada: se alguém pisar em um fungo, pode acordar uma horda inteira. Isso é exatamente o que ocorre aqui, já que no final do primeiro episódio os fungos são mostrados dentro de tubulações, e a remoção de galhos no local acaba ativando a rede fúngica.

O momento mais aguardado do episódio é o brutal assassinato de Joel. A principal diferença entre jogo e série nessa cena é a substituição de Tommy por Dina, que, no entanto, é rapidamente apagada e não interfere nos eventos. Dois personagens do grupo de Abby que estão presentes no jogo, Jordan e Nick, não aparecem na série. Além disso, a série antecipa a revelação das motivações de Abby, que explica o motivo de estar espancando Joel. Essa informação é apresentada apenas mais tarde no jogo, mas a adaptação opta por antecipá-la para dar mais contexto ao público desde o início da temporada.

A segunda temporada de The Last of Us adapta o conteúdo do segundo jogo da franquia e será dividida em mais de uma temporada, diferente da primeira, que cobriu todo o primeiro jogo. A produção conta com roteiro de Craig Mazin, criador de Chernobyl, e Neil Druckmann, diretor criativo dos jogos.

The Last of Us exibe novos episódios todos os domingos na plataforma Max.