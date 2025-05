Sinal? Oscar teve filme prevendo morte do Papa em 2025

O filme retratou o processo de escolha do novo Papa - Foto: Foto: Divulgação | Diamond Films Brasil

O filme ‘Conclave’ voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a morte do Papa Francisco, anunciada pelo Vaticano na manhã desta segunda-feira, 21. Lançado em 2024, o longa-metragem de Edward Berger retrata os bastidores da escolha de um novo papa, logo após o falecimento do antigo santo padre.

Campeão do Oscar de ‘Melhor Filme’ em 2025, o filme foi estrelado por Ralph Fiennes e Stanley Tucci, abordando os escândalos da Igreja, a fé, o machismo e o papel da mulher dentro da instituição religiosa. Além de expor as vertentes conservadoras e progressistas dos cardeais e explicar o processo de votação para a escolha do novo líder da Igreja Católica.

Apesar de ser uma ficção, a obra apresenta alguns elementos oficiais da história da Igreja Católica, o que incomodou alguns religiosos que assistiram a obra nos cinemas. No Brasil, ela só foi exibida a partir de janeiro de 2025.

Premonição?

O que chama a atenção dos internautas é que o filme foi lançado pouco antes de um momento delicado na saúde do Papa, que sofria com uma pneumonia bilateral e passou quase 40 dias internado no Hospital Gemelli, localizado em Roma, na Itália.

Durante a cerimônia do Oscar, os atores do filme chegaram a se manifestar publicamente sobre o estado de saúde do Papa, alegando que a intenção nunca foi desejar ou prever a morte do Conclave, reiterando o respeito por ele.

“Estamos muito, muito preocupados com o nosso Papa. Nós amamos o Papa, Papa Francisco. Gostaríamos de desejar melhoras a ele e que ele se recupere”, disse a atriz Isabella Rossellini, intérprete da Irmã Agnes, durante uma entrevista após o recebimento do prêmio.

Conhecido como Cardeal Joseph Tremblay no filme, o ator John Lithgow, também se manifestou e apontou alguns paralelos do filme com a vida real. “Nós filmamos esse longa há um ano, em janeiro, e as coisas mudaram profundamente em todo o mundo no zeitgeist, por falta de uma palavra melhor”, relatou.

“Acho que o filme acabou sendo extremamente oportuno, e é muito divertido porque é uma narrativa extraordinária e o organismo social, elegendo um líder”, conclui o artista norte-americano.

Como funciona o Conclave

O filme ainda trouxe à tona o funcionamento do Conclave oficial da Igreja Católica, que acontece entre 15 e 20 dias após a morte do último Papa. Cerca de 120 cardeais com poder de voto no Colégio de Cardeais, e com menos de 80 anos, são reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, para a votação.

Os cardeais ficam isolados durante o período de votação, sem nenhum contato com o mundo exterior. Três deles são definidos como escrutinadores, responsáveis por contar os votos do conclave, e outros três são nomeados como revisores do ritual.

Para ser eleito, um cardeal precisa receber 2/3 dos votos e pode votar entre os outros integrantes do Colégio de Cardeais, mas não podem indicar seu próprio nome para o cargo.

A votação pode seguir por vários dias, caso o nome do novo Papa não seja definido. Os cardeais indicam os nomes de seus candidatos em uma cédula de papel, que é queimada e depositada em uma chaminé da Capela Sistina. Se a fumaça sair preta, significa que o colegiado ainda não chegou a um consenso sobre o novo papa, caso saia branca, o nome do Pontífice foi definido.