5 filmes e séries para entender melhor a vida dos papas

Um dos destaques da seleção é Conclave - Foto: Divulgação

Morreu, na manhã desta segunda-feira, 21, o argentino Jorge Mario Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele tinha 88 anos. Diante do impacto da notícia e do legado deixado por Francisco, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco produções — entre filmes e séries — que ajudam a entender melhor quem são os papas, como funcionam os bastidores do Vaticano e o que representa o cargo mais alto da Igreja Católica.

Um dos destaques da seleção é Conclave, filme que mostra como acontece o processo de escolha de um novo papa. A obra foi indicada a oito prêmios no Oscar de 2025 e levou a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado.



Confira a seleção:

Conclave

Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.

Onde assistir: Prime Video

Dois Papas



O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI tem conduzido a Igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido com o convite do próprio papa para visitá-lo. Juntos, eles precisam superar suas diferenças e construir um novo caminho para a Igreja Católica.

Onde assistir: Netflix

Papa Francisco: Um Homem de Palavra



O Papa Francisco embarca em uma jornada para apresentar seu trabalho de reforma e responder às questões globais, desde sua profunda preocupação com a desigualdade social até seu envolvimento em questões ambientais, justiça social e apelos de paz.

Onde assistir: Globoplay

A Sabedoria do Tempo - com Papa Francisco



O Papa Francisco e outros homens e mulheres de 70 anos de todo o mundo, famosos e comuns, compartilham suas histórias de vida com a nova geração de jovens cineastas.

Onde assistir: Série na Netflix

A Papisa Joana



No século 9, uma mulher disfarçada de homem atinge o topo da hierarquia no Vaticano.

Onde assistir: Pluto TV