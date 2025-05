Estreias da semana: confira o que chega à Max, Prime Video e Disney+

Episódios da quarta temporada de 'Hacks' estão sendo lançados semanalmente na Max - Foto: Divulgação

Se você está em busca de novas histórias para maratonar, as plataformas de streaming prepararam uma leva de estreias que prometem agradar a todos os gostos. Nesta semana, produções inéditas e novos episódios de séries já consagradas desembarcam na Max, Prime Video e Disney+, trazendo tramas que vão do suspense à comédia.

Clique AQUI e veja as estreias da semana na Netflix.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Max

Patrulhamento

• Estreia terça-feira – 22/04



Documentário sobre a luta de guardas florestais e comunidades da Nicarágua contra a criação ilegal de gado que destrói suas reservas naturais.

Construções no Alasca — Temporada 11

• Estreia terça-feira – 22/04



Como construir uma casa em um dos lugares mais inóspitos do planeta?

Reforma em Família com Izzy

• Estreia quarta-feira – 23/04

Após anos reformando casas milionárias na Califórnia, Izzy Battres utiliza técnicas especializadas em economia para levar reformas de luxo para proprietários com orçamentos acessíveis.

Hacks — Temporada 4, Episódio 4

• Estreia quinta-feira – 24/04

Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante em declínio que tenta manter sua residência em Las Vegas. Para renovar sua imagem e atrair um público mais jovem, ela contrata Ava, uma roteirista de 25 anos "cancelada" após uma piada polêmica. Inicialmente, a relação entre as duas é conturbada, mas aos poucos elas descobrem que podem se reinventar — e se salvar — juntas.

Paul American — Temporada 1, Episódio 5

• Estreia quinta-feira – 24/04

Paul American acompanha os irmãos Jake e Logan Paul, dois dos primeiros grandes criadores da internet, agora mergulhando no mundo dos reality shows. Com acesso inédito aos bastidores de suas vidas, a série mostra como eles construíram um império que inclui lutas, negócios milionários e sucesso nas redes sociais, revelando momentos reais e inéditos por trás da fama.

Um Homem Decente — Temporada 1

• Estreia sexta-feira – 25/04

Depois que seu filho é brutalmente espancado, um homem toma uma decisão precipitada que alterará o curso de sua vida para sempre.

Kraven: O Caçador

• Estreia sexta-feira – 25/04

A complexa relação de Kraven com seu impiedoso pai, Nikolai Kravinoff, o leva a um caminho de vingança com consequências brutais, impulsionando-o a se tornar não apenas o melhor caçador do mundo, mas também um dos mais temidos.

Quando ninguém nos vê — Temporada 1, Episódio 8 (final de temporada)

• Estreia sexta-feira – 25/04

A trama se passa durante a Semana Santa de 2024 em Morón de la Frontera, cidade andaluza próxima a uma base aérea dos EUA. A sargento Lucía Gutiérrez investiga o aparente suicídio de um morador e eventos estranhos durante uma procissão. Ao mesmo tempo, a agente americana Magaly Castillo chega à base para apurar o sumiço de um soldado, ligado a operações suspeitas do coronel Seamus Hoopen. Com a ajuda do sargento Andrew Taylor, Magaly descobre que os dois casos estão conectados.

Thelma

• Estreia sexta-feira – 25/04



Thelma (June Squibb) é uma avó de 93 anos que, ao cair em um golpe telefônico, decide partir sozinha em uma missão para recuperar seu dinheiro. Inspirado em uma história real vivida pela avó do diretor Josh Margolin, o filme mistura ação e comédia com um toque afetuoso, transformando uma idosa determinada em uma heroína improvável — numa espécie de Missão: Impossível da terceira idade.

Universal Basic Guys

• Estreia sexta-feira – 25/04



"Universal Basic Guys" é uma animação adulta de comédia que acompanha os irmãos Mark e Hank Hoagies e seus colegas de fábrica na Pensilvânia, que, após perderem o emprego para robôs de IA, entram em um programa de Renda Básica Universal. Com muito tempo livre e sem rotina, eles se metem em situações hilárias enquanto tentam dar um novo sentido às suas vidas. A série mistura humor ácido e crítica social para refletir sobre o futuro do trabalho.

The Last of Us — Temporada 2, Episódio 3

• Estreia domingo – 27/04



Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país.



The Righteous Gemstones — Temporada 4, Episódio 8

• Estreia domingo – 27/04



The Righteous Gemstones é uma série de comédia americana que conta a história de uma família de televangelistas famosos e disfuncionais. A série foi criada por Danny McBride, que também estrela a série como Jesse Gemstone.

Prime Video

Étoile: A Dança das Estrelas — Temporada 1

• Estreia quinta-feira – 24/04



Os bailarinos e a equipe artística de duas companhias de balé de renome mundial embarcam em uma ambiciosa jogada para salvar suas instituições, trocando suas estrelas mais talentosas.

Ash

• Estreia quinta-feira – 24/04

Uma mulher acorda em um planeta distante e encontra a tripulação de sua estação espacial brutalmente morta. Sua investigação sobre o que aconteceu desencadeia uma terrível cadeia de eventos.

Covil de Ladrões 2

• Estreia sexta-feira – 25/04



Big Nick está de volta à caça na Europa e se aproxima de Donnie, que está envolvido no mundo traiçoeiro dos ladrões de diamantes e da infame máfia dos Panteras, enquanto eles planejam um grande assalto à maior bolsa de diamantes do mundo.

Superboys of Malegaon

• Estreia sexta-feira – 25/04

A jornada de um aspirante a cineasta que reúne seu grupo de amigos para fazer um filme para sua cidade, Malegaon.

Disney+

Segredos dos Pinguins — Temporada 1

• Estreia segunda-feira – 21/04



"Segredos dos Pinguins" é a de uma série documental da National Geographic que explora a vida de diferentes espécies de pinguins em locais remotos e inóspitos, utilizando tecnologia de ponta para mostrar comportamentos raros e momentos únicos. A série acompanha a jornada de Bertie Gregory e sua equipe, que desafiam a compreensão atual sobre os pinguins.

Andor — Temporada 2, Episódios, 1-3

• Estreia terça-feira – 22/04

A série "Andor" é uma série de suspense e espionagem dentro do universo Star Wars e acompanha Cassian Andor, um ladrão que se transforma em espião rebelde, cinco anos antes dos eventos de "Rogue One". Explora como ele se radicaliza contra o Império Galáctico e como a Aliança Rebelde começa a tomar forma. A trama foca na formação da Rebelião e em como indivíduos e planetas se envolvem nesse processo, cheio de perigos, intrigas e enganos.



The Americas — Temporada 1, Episódio 7

• Estreia quarta-feira – 23/04



Tom Hanks narra 'The Americas', uma nova série documental de 10 episódios produzida pelos produtores executivos da Planet Earth, que explora os extraordinários mundos e a vida silvestre das Américas do Norte e do Sul. Com a trilha sonora do lendário compositor Hans Zimmer, a série leva o público a uma viagem impressionante pelo supercontinente, repleto de maravilhas nunca vistas e momentos inspiradores vividos junto com as criaturas que o habitam.

Uma Família Perfeita — Temporada 1, Episódio 7

• Estreia quarta-feira – 23/04

A série criada por Katie Robbins é inspirada numa história real que chocou o mundo. A trama acompanha Kristine (Ellen Pompeo) e Michael Barnett (Mark Duplass), casal que decide adotar Natalia Grace (Imogen Faith Reid), acreditando que ela é uma menina ucraniana de seis anos com nanismo. Inicialmente, Natalia parece se integrar à família, convivendo com os três filhos biológicos dos Barnett. Contudo, a convivência começa a revelar inconsistências perturbadoras sobre sua idade e intenções, o que leva os pais a suspeitar que ela seja muito mais velha do que aparenta — e potencialmente perigosa.

O Rastreador — Temporada 2, Episódio 14

• Estreia quarta-feira – 23/04



O Rastreador conta a história de Colter Shaw, um homem solitário que viaja pelos EUA em seu trailer preso à sua caminhonete, rastreando pessoas e objetos mediante o pagamento de um valor bem generoso. Com habilidades para sobreviver na natureza e combater bandidos, ele encara as mais diversas missões, como encontrar uma criança desaparecida e salvar um jovem contador de um coach maligno e sua seita.

Doctor Who — Temporada 2, Episódio 3

• Estreia sábado – 26/04



Na segunda temporada de Doctor Who, o Doutor (Ncuti Gatwa) conhece Belinda Chandra (Varada Sethu) e inicia uma jornada épica para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa está impedindo seu retorno e a equipe da TARDIS que viaja no tempo precisa enfrentar grandes perigos, inimigos e terrores maiores do que nunca.