Novo Superman tem uniforme revelado em vídeo; veja os detalhes

O filme acompanha um Clark Kent mais jovem - Foto: Divulgação

Um novo vídeo divulgado nas redes sociais entregou mais detalhes sobre o uniforme que será usado por David Corenswet em Superman, primeiro filme do novo universo da DC nos cinemas. Ainda sem novo trailer, a produção dirigida por James Gunn tem estreia marcada para o dia 10 de julho de 2025.

O filme acompanha um Clark Kent mais jovem, logo após deixar Smallville e começar a trabalhar como repórter em Metrópolis. Gunn, que também assina o roteiro, já adiantou que a trama não será uma história de origem: Krypton não explodirá na tela e os Kents não encontrarão a nave de Kal-El.

O elenco principal conta com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane, Nicholas Hoult (Nosferatu) como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White. A produção também reunirá diversos personagens do universo DC, como o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), Sr. Incrível (Edi Gathegi), Metamorfo (Anthony Carrigan) e a Engenheira (María Gabriela De Faria), que também aparecerá em A Autoridade, outro filme planejado pela franquia.

Além de dirigir Superman, Gunn é o novo chefão criativo da DC Studios e supervisiona toda a nova fase do estúdio, que incluirá também Lanternas Verdes, Supergirl e Batman: The Brave and the Bold, que será comandado por Andy Muschietti (It: A Coisa).

A cronologia do novo DCU começou oficialmente com a série animada Comando das Criaturas, já disponível na Max.

Veja o vídeo com os detalhes do uniforme: