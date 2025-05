Veja as principais estreias e lançamentos da semana na Netflix

Uma das estreias mais aguardadas é a última temporada da série 'Você'

Se você está em busca de algo novo para assistir, pode comemorar: a Netflix preparou uma seleção de estreias que promete agitar suas maratonas nos próximos dias. Entre filmes e séries, os destaques da semana incluem a aguardada nova temporada de Você, o eletrizante longa de ação Caos e Destruição e outras produções que devem agradar aos mais variados gostos.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Confira todas as estreias da semana na Netflix!

Pangolim: A Viagem de Kulu

• Estreia segunda-feira – 21/04



Um homem encontra um novo propósito depois de ajudar a resgatar um filhote de pangolim, um dos animais mais contrabandeados do mundo, em uma operação policial na África do Sul. Ele sai da cidade e embarca em uma missão emocionante para reabilitar e preparar esse bichinho vulnerável para uma vida de liberdade na natureza.

Pangolim: A Viagem de Kulu é o novo documentário da Netflix | Foto: Divulgação | Netflix

Corrida pela Coroa — Temporada 1



• Estreia terça-feira – 22/04

Esta série documental acompanha jóqueis, treinadores e donos de cavalos em busca de vitórias e do triunfo da Tríplice Coroa, importante título no mundo do hipismo.

Nova série documental sobre hipismo | Foto: Divulgação | Netflix

Tainá: Uma Aventura na Amazônia

• Estreia terça-feira – 22/04

Tainá, uma indiazinha de 8 anos, vive na Amazônia com seu avô Tigê, que lhe ensina as tradições de seu povo. Ao salvar o macaco Catu de um traficante de animais, ela se vê perseguida por contrabandistas e cruza o caminho da bióloga Isabel e de seu filho Joninho, um garoto da cidade que não gosta da vida na selva. Juntos, Tainá e Joninho enfrentam os criminosos e aprendem a respeitar as diferenças entre seus mundos — o urbano e o indígena.

Tainá é um dos filmes brasileiros mais lembrados | Foto: Divulgação

Um Tio Quase Perfeito

• Estreia terça-feira – 22/04

Tony é um trambiqueiro carismático que vive de disfarces e golpes com a ajuda da mãe, Cecília. Após serem despejados, eles buscam abrigo com Ângela, filha com quem não falavam há anos. Quando Ângela precisa viajar a trabalho, deixa seus três filhos aos cuidados do tio trapalhão — e a convivência promete render muitas confusões e lições inesperadas.

Um Tio Quase Perfeito é uma comédia nacional | Foto: Divulgação

Congonhas: Tragédia Anunciada — Temporada 1

• Estreia quarta-feira – 23/04



Esta série documental acompanha de perto os desdobramentos do acidente de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O desastre resultou em 199 mortes e marcou a história da aviação brasileira.

Série documental acompanha desdobramentos de acidente que ocorreu em 2007 | Foto: Divulgação | Netflix

Explosão no Trem-Bala

• Estreia quarta-feira – 23/04

Dirigido por Shinji Higuchi, Explosão no Trem-Bala é uma releitura moderna de um clássico do suspense japonês. Com efeitos visuais impactantes e uma narrativa mais densa, o filme acompanha a tensão a bordo de um trem-bala que não pode reduzir sua velocidade abaixo dos 100 km/h — sob risco de uma explosão gigantesca e devastadora. Enquanto tentam evitar o pânico entre os passageiros, as autoridades correm contra o tempo para evitar uma tragédia, lidando não apenas com o perigo físico, mas também com os abalos emocionais provocados pelo medo.

Explosão no Trem-Bala é uma releitura moderna de um clássico do suspense japonês | Foto: Divulgação | Netflix

Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito — Temporada 1

• Estreia quarta-feira – 23/04



Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito acompanha de perto a temporada de 2024 do jovem fenômeno do tênis, o mais novo a liderar o ranking da ATP. A série documental da Netflix revela não só o atleta em ação, mas também seu lado pessoal, mostrando a trajetória e os bastidores de quem está transformando o esporte mundial.

A série acompanha de perto a vida do fenômeno do tênis | Foto: Divulgação | Netflix

Você — Quinta e última temporada

• Estreia quinta-feira – 24/04

A série segue Joe Goldberg, um gerente de livraria carismático que se apaixona por uma jovem aspirante a escritora. O que começa como um interesse romântico logo se torna uma obsessão perigosa, à medida que Joe utiliza as redes sociais e a tecnologia para se infiltrar na vida dela. Determinado a manter a jovem a seu lado, ele é capaz de tudo — até mesmo cometer assassinatos — para garantir que ninguém ameace sua obsessão.

Última temporada estreia nessa quinta-feira | Foto: Divulgação | Netflix

Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo

• Estreia quinta-feira – 24/04

O filme original de 2018, Do Jeito que Elas Querem, seguiu quatro amigas de longa data, interpretadas por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, cujas vidas mudaram após lerem o romance 50 Tons de Cinza em seu clube do livro. Em Do Jeito Que Elas Querem - O Próximo Capítulo, as personagens retornam e decidem levar seu clube do livro para a Itália, onde vivem a tão esperada viagem de garotas. No entanto, quando segredos começam a surgir e as coisas saem do controle, as férias relaxantes se transformam em uma aventura única de viagem pelo país, cheia de surpresas e descobertas.

Sequência do filme 'Do Jeito que Elas Querem' chega na Netflix nessa quinta-feira | Foto: Divulgação

Caos e Destruição

• Estreia sexta-feira – 25/04

Walker é um policial marcado pela violência e preso no submundo do crime que ameaça dominar sua cidade. Após uma transação de drogas dar errado, ele se torna alvo de criminosos em busca de vingança, de um político corrupto e até de seus próprios colegas da polícia. Enquanto tenta resgatar o filho do político, cuja conexão com o tráfico revela uma complexa rede de corrupção e conspiração, Walker se vê forçado a enfrentar os fantasmas de seu próprio passado.

Filme de ação é estrelado por Tom Hardy | Foto: Divulgação

Ladrão de Joias: Começa o Assalto

• Estreia sexta-feira – 25/04

Um ladrão de joias é contratado por um grande criminoso para roubar o diamante mais cobiçado do mundo. Apesar do plano meticulosamente traçado, tudo começa a desandar. Caos, reviravoltas e alianças surpreendentes vêm à tona nesta arriscada corrida contra o tempo, um verdadeiro jogo jogo mortal de farsas e traições.

Filme estreia nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Classe dos Heróis Fracos — Temporada 2

• Estreia sexta-feira – 25/04

Depois de perder um amigo por causa da violência, o aluno exemplar Yeon Si-eun (Park Ji-hoon, ex-Wanna One) promete não repetir os erros do passado na nova escola nessa história de amadurecimento e sobrevivência.

Segunda temporada do dorama chega na Netflix nessa sexta-feira | Foto: Divulgação

Pokémon: Horizontes – A Busca por Laqua — Temporada 2



• Estreia sexta-feira – 25/04

Liko, Roy e Dot vão para a região da Paldea com a missão de dominar o poder da Terastalização e revelar o mistério por trás de Terapagos.

Segunda temporada de anime chega a Netflix | Foto: Divulgação