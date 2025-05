Curta ficcional de suspense psicológico será gravado em Salvador

Curta é realizado pela produtora Têm Dendê Produções - Foto: Divulgação

No ano em que a Comissão da Verdade é instaurada no Brasil, um major aposentado acompanha as notícias sobre a abertura das investigações. Rancoroso e solitário, ele, imbuído das memórias do tempo em que era torturador, defende suas ideias perante um mundo que condena as ações do Regime Militar.

Esse é o enredo por trás de “O Major”, novo curta ficcional da Têm Dendê Produções, que une suspense psicológico e horror social e se desdobra a partir do encontro do major com um jovem enfermeiro e uma religiosa que bate à sua porta, trazendo à tona sua face mais sombria.

Sob a direção de Thiago Gomes, “O Major” é uma adaptação de uma peça teatral, que tem o ator Antonio Fábio dando vida ao militar. O ator é conhecido por seus papeis no longa “Café e Canela”, na série “O Canto da Sereia” e, também na Globo, “Amores Roubados”, “O Rebu”, “Nada Será como Antes” e “Onde Nascem os Fortes”.

Sócia-diretora da Têm Dendê, que assina a produção do curta, Vânia Lima descreve que “o Major Oliveira, é um militar aposentado com fortes princípios antidemocráticos e com um histórico de torturador, fragilizado pelo corpo e pela solidão, e inibido por uma sociedade, e por sua própria família com disposições democráticas e humanistas”.

Esse é o terceiro de uma série de três curtas que a produtora baiana está trabalhando. Com viés documental, “Bregueragem” tem direção e roteiro de Daniel Arcades e mergulha no universo da música brega através do público que escuta canções em 3 bares de diferentes camadas sociais de Salvador ao som de um poema de Álvares de Azevedo musicado em seresta, gafieira e sertanejo.

Já “Couraça”, ficcional, tem direção de Susan Kalik e apresenta um trio de cangaceiros que escapou do massacre do cangaço ocorrido em 28 de julho de 1938 em Angicos. Eles precisam agora decidir o que fazer sem a existência do bando. Esses curtas integram, ainda, o projeto “Realizadores”, da Têm Dendê, que documentou os bastidores de 4 etapas da produção dos curtas.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.