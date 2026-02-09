Carlinhos Brown promete festa se Wagner Moura vencer o Oscar

Carlinhos Brown celebrou Wagner Moura e reforçou importância do Oscar - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 9, Carlinhos Brown comentou a indicação de Wagner Moura ao Oscar e o desempenho internacional de O Agente Secreto.

Votante da Academia, o músico destacou o amadurecimento do cinema brasileiro, defendeu a relevância da premiação e associou a trajetória do ator a um processo coletivo de construção cultural no país.

Ao responder sobre a forma como o Brasil tem celebrado suas conquistas no cinema internacional, Brown rebateu a ideia de um comportamento extremista e contextualizou declarações recentes que geraram debate.



“Não somos ultranacionalistas, não falei isso dessa forma. Acho que foi uma questão abordada a partir da pergunta do repórter, muito mais como um escárnio a esse comportamento. A gente não tem nada de ultranacionalista. Podemos ser até ufanistas, mas não ultranacionalistas. Isso não combina conosco”, disse.

Para o músico, o reconhecimento internacional não acontece de maneira isolada, mas é reflexo de um processo interno de amadurecimento artístico e cultural. “Quando a gente está falando em arte brasileira, a gente fala também de um Brasil que se amadurece para se autorreconhecer. Isso reflete nos números. Não vamos dizer que a indústria não repara nisso. E, quando reflete nos números, reflete também nas conversações.”

O filme e o reconhecimento internacional

Ambientado em Recife, em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à capital pernambucana após anos fora, em busca de tranquilidade, e se depara com um ambiente marcado por perigos e segredos.

O longa aborda temas como repressão política, restrição de direitos e o uso da tecnologia como instrumento de controle durante a ditadura militar.

Segundo Brown, a recepção do filme indica um novo patamar de diálogo do cinema brasileiro com o mercado internacional. Ao comentar esse momento, o músico também relembrou sua própria trajetória no Oscar, quando foi indicado em 2012 à categoria de Melhor Canção Original pelo filme Rio.

“E essas conversas são dirigidas em massa e também corrigidas em massa. O filme é bom? Sim. E isso tem um significado enorme. Nós também estamos maduros internacionalmente. Eu bati lá na porta, cheguei perto, só tinha uma música”, completou o músico.

Cannes, Oscar e o peso simbólico da premiação

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um desempenho histórico: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, enquanto Wagner Moura recebeu o troféu de Melhor Ator. Agora, o filme concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.

Para Brown, mesmo com o reconhecimento crítico e de público, o Oscar segue sendo uma engrenagem fundamental para impulsionar o setor. “O Oscar continua importante, porque é uma mola mestra de incentivo. Todo mundo pode chegar lá, a partir da disciplina, do esforço, e Wagner é isso.”

Ao falar sobre a indicação do ator, Brown associou o momento atual a uma trajetória construída ao longo de décadas dentro da cultura baiana e brasileira.

“Quando eu vejo ele ali, eu vejo Los Catedrásticos, eu vejo A Bofetada, eu vejo tudo o que estava sendo construído naquele momento dentro da cultura baiana e brasileira, que gerou grandes artistas.”

“Vou fazer uma batucada bem grande”

Questionado sobre uma possível comemoração caso Wagner Moura vença o Oscar, Brown respondeu em tom de celebração coletiva.

“Vou fazer uma batucada bem grande, porque a gente precisa comemorar e a gente precisa de um título como esse. A gente precisa do olhar do mundo para a expansão que esse título vai trazer para todo o âmbito cultural, não só para o cinema.”