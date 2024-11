Chacina da Candelária: série mostra sequestrador do ônibus 174?

Caso aconteceu em 12 de junho de 2000 - Foto: Reprodução

A Netflix apostou alto em mais uma produção nacional. Chegou ao streaming nesta semana “Os Quatro da Candelária”, produção inspirada na Chacina da Candelária ocorrida em 1993 no Rio de Janeiro, quando policiais militares abriram fogo contra um grupo de pessoas, incluindo crianças e adolescentes em situação de rua, que dormiam nas proximidades da igreja. O ataque terminou com a morte de oito jovens e vários feridos, tornando-se um dos episódios mais emblemáticos de violência policial e violação dos direitos humanos no Brasil.

A história da Candelária é ligada a um outro caso tão emblemático quanto: o sequestro do ônibus 174, que aconteceu também no Rio de Janeiro, em 12 de junho de 2000. Isso porque, Sandro Barbosa do Nascimento, o homem que sequestrou o veículo, era um dos sobreviventes da chacina na igreja, ocorrida sete anos antes.

Na época, Sandro fez dez passageiros de refém por cerca de quatro horas, e um deles, a professora Geise Firmo Gonçalves, acabou morta. O próprio sequestrador também morreu na ação, asfixiado dentro de uma viatura, o que levantou debates quanto à conduta da polícia.

Os Quatro da Candelária mostra Sandro Barbosa do Nascimento?

Por uma decisão criativa, “Os Quatro da Candelária” não retrata o caso de Sandro, mas Lomenha diz que ele não deixa de estar representado pelas memórias dos sobreviventes que inspiraram a produção.

“O Sandro já foi muito retratado em documentário, ficção…A gente tinha mais de 70 crianças ali na frente, e as histórias que nós contamos são de muitas delas. Eu não diria que tem uma história específica do Sandro, provavelmente algo que identifique com ele. Por exemplo, o trem era algo muito marcante na vida deles, então a gente tem muito trem ali, o chocolate, que era um objeto de desejo, a música, também, que era algo muito presente. Mas a gente sempre foi muito mais fiel à ficção do que ao documentário”, diz.

| Foto: Guilherme Leporace | Netflix

E coube a Snoop Amado, um dos sobreviventes mais conhecidos da Candelária, ajudar a dar luz, vez, voz - e tela - as histórias que ainda não tinham sido contadas. Ele, que sofreu perseguição após o crime e precisou morar fora do Brasil, foi um dos consultores da série da Netflix.

“O maior objetivo da série é resgatar o sonho, uma possibilidade de vaidade. Pra mim, foi difícil retroceder toda a história que eu vivi. Isso doeu um pouco, mas, foi necessário contar e foi positivo poder ver tanta diversidade, poder abraçar, isso para mim, se chama amor”, afirmou.

“A gente devolveu os sonhos àquelas crianças.A chacina não é o tema principal, seja em um quarto de casa, ou na rua, todas as crianças sonham”, completa Lomenha.

