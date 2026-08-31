Pequena cidade do Nordeste vira 'Hollywood brasileira' e se destaca no cinema nacional

Cabaceiras, no Cariri da Paraíba, transformou a própria paisagem em um dos principais atrativos para produções audiovisuais no Nordeste.



Com pouco mais de 5 mil habitantes, o município já serviu de cenário para mais de 50 obras brasileiras e ganhou o apelido de “Roliúde Nordestina”, em uma referência bem-humorada à indústria cinematográfica de Hollywood.

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A relação da cidade com o cinema começou ainda em 1929, com Sob o Céu Nordestino, e ganhou projeção nacional décadas depois, especialmente após as gravações de O Auto da Compadecida. Desde então, filmes, séries, novelas e outras produções passaram a utilizar o município e seus arredores como locação.

O reconhecimento chegou também ao âmbito oficial: desde o fim de 2025, Cabaceiras é considerada por lei estadual a Capital Paraibana do Cinema. A cidade fica a aproximadamente 180 quilômetros de João Pessoa.

O clima que virou aliado das filmagens

Parte da explicação para a frequência das gravações está nas características naturais da região. Cabaceiras possui um dos menores índices pluviométricos do Brasil, com longos períodos de estiagem e média anual de chuvas em torno de 300 milímetros.

A baixa ocorrência de chuva favorece produções realizadas ao ar livre e oferece uma grande quantidade de luz natural. Para o cinema, a condição climática pode facilitar o planejamento das filmagens e reduzir a necessidade de estruturas para criar determinados ambientes.

Além do clima, a cidade reúne caatinga, formações rochosas e construções antigas. O conjunto cria uma paisagem associada ao sertão e pode ser aproveitado por diferentes tipos de produção.

A arquitetura também contribui para essa característica. Casas que permanecem desde o século XVIII fazem do município uma espécie de cenário natural para histórias ambientadas em outras épocas.

“O Auto da Compadecida” colocou Cabaceiras no mapa

O momento decisivo para a projeção nacional da cidade veio com O Auto da Compadecida, lançado em 2000. Dirigido por Guel Arraes e baseado na obra de Ariano Suassuna, o filme utilizou diferentes pontos de Cabaceiras e ajudou a transformar algumas locações em atrações turísticas.

A produção foi o filme brasileiro mais visto nos cinemas naquele ano, com mais de 2 milhões de espectadores. O sucesso também despertou maior interesse de cineastas e produtores pelas características visuais da cidade.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é um dos locais mais conhecidos associados ao longa. Construída por volta de 1720, teve sua fachada alterada para azul durante as filmagens e manteve essa característica posteriormente.

Depois disso, Cabaceiras recebeu outras produções conhecidas, como Cinema, Aspirinas e Urubus, A Pedra do Reino, Cordel Encantado e Onde Nascem os Fortes.

Mais de 50 produções já passaram pela cidade

A ligação com o audiovisual continuou após o sucesso de O Auto da Compadecida. Estimativas apontam que mais de 50 obras foram gravadas no município desde a virada do século.

Entre os trabalhos mais recentes está Cangaço Novo. A segunda temporada da série estreou no fim de abril de 2026 e também utilizou locações em Cabaceiras. Ao todo, a produção contou com 59 locações na Paraíba, sendo dez no município.

O lançamento da temporada também levou parte do elenco à cidade. O evento realizado no centro de Cabaceiras reuniu mais de 3 mil pessoas.

A população local também passou a participar das produções. Moradores podem ser contratados como figurantes e também colaborar nos bastidores. Casas, fazendas, cavalos e cabras são outros elementos que podem ser alugados para as filmagens, gerando renda para a comunidade.

Cinema movimenta turismo e economia

A fama conquistada nas telas ajudou a criar uma nova frente turística em Cabaceiras. A chamada Rota do Cinema reúne locais associados a produções audiovisuais e outros pontos que passaram a integrar os roteiros de quem visita a cidade.

Entre as atrações estão a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, o Memorial Cinematográfico, o letreiro da Roliúde Nordestina e diferentes locações utilizadas em filmes e séries.

O calendário local inclui ainda eventos como a Festa do Bode Rei, realizada anualmente em junho, e o Pedal Rota do Cinema, em novembro. A segunda atividade leva participantes por locais ligados às produções audiovisuais da região.

Letreiro virou símbolo da cidade

Quem chega a Cabaceiras encontra um dos símbolos mais conhecidos da cidade: o letreiro “Roliúde Nordestina”, instalado na entrada do município.

A estrutura foi inaugurada em 5 de maio de 2007, a partir de um projeto idealizado pelo escritor Wills Leal e financiado pelo Banco do Nordeste. O conjunto tem cerca de 70 metros de extensão e se tornou um dos principais pontos para fotos na cidade.

Lajedo de Pai Mateus é outro destaque da cidade

A aproximadamente 15 quilômetros do centro está o Lajedo de Pai Mateus, uma formação rochosa composta por grandes blocos de granito espalhados pela caatinga. O local é um dos principais cartões-postais da região.

Entre as formações está a Pedra do Capacete, cujo nome vem do formato semelhante ao de um capacete militar. O lajedo também está ligado à história do ermitão Pai Mateus, que, segundo a lenda local, teria vivido na região no século XVIII.

Algumas rochas apresentam pinturas rupestres de povos indígenas que habitaram a área. O pôr do sol entre as formações rochosas também é um dos momentos procurados pelos visitantes.

O que conhecer além dos cenários

O roteiro turístico de Cabaceiras não se limita aos locais que apareceram nas telas. O município reúne atrações históricas, naturais e culturais.

Entre elas estão o Centro Histórico, o Memorial Cinematográfico, o letreiro da Roliúde Nordestina, o Saca de Lã, o Cruzeiro do Século e a Rota do Couro.

A gastronomia também acompanha uma das principais atividades econômicas da região: a criação de caprinos. Entre os pratos e produtos associados à cultura local estão a bodeoca, a buchada de bode, o sarapatel de bode e o queijo de cabra.