CINEMA NACIONAL
Cine Glauber Rocha exibe sessão especial da comédia "Muito Prazer"
Lançamento acontece no dia 27 de agosto em todos os cinemas no Brasil
O Cine Glauber Rocha receberá uma exibição especial de “Muito Prazer”, nova comédia dirigida por Jorge Furtado. A transmissão ocorrerá neste sábado, 8, e será seguida de debate.
A discussão contará com a presença do diretor e de Samantha Jones e Felipe Velozo, dupla baiana que interpreta Nalva e Arlindo no filme. Além deles, também participam a jornalista Mari Leal (AZMina) e a mediadora Ana Durães.
A exibição no Cine Glauber Rocha dá sequência ao ciclo de debates proposto pela trama em diversas capitais do Brasil, antes de sua estreia nas telas no cinema brasileiro.
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No Rio de Janeiro, a exibição ocorreu no dia 3 de agosto, e contou com a presença dos baianos Samantha Jones e Lázaro Ramos. Ao público, o ator revela o que se pode esperar do longa: “Eu sempre gosto do cinema de Jorge, e ‘Muito Prazer’ é uma comédia deliciosa”.
Sobre a produção “Muito Prazer”
A trama “Muito Prazer” conta a história de um trio de jovens: Rubem (Daniel de Oliveira), que herda o antigo motel do seu tio, uma propriedade que ele acredita estar abandonada; Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do estabelecimento, que vive no imóvel fechado; e Nalva (Samantha Jones), uma especialista em tecnologia que tem seu potencial subaproveitado onde trabalha.
Juntos, eles desenvolvem um plano nada convencional para dar uma nova vida ao motel, atrair clientes, e se recuperar financeiramente. O lançamento em cinemas de todo o Brasil acontece no dia 27 de agosto.
O filme também é estrelado por Daniel de Oliveira (“Cazuza”), Luisa Arraes (“Grande Sertão”) e Drica Moraes (“Pérola”).
| | | Lançamento de "Muito Prazer" | Samantha jones, |