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CINEMA NACIONAL

Cine Glauber Rocha exibe sessão especial da comédia "Muito Prazer"

Lançamento acontece no dia 27 de agosto em todos os cinemas no Brasil

Agatha Victoria Reis
Por
Lançamento de "Muito Prazer"
Lançamento de "Muito Prazer" - Foto: Divulgação

O Cine Glauber Rocha receberá uma exibição especial de “Muito Prazer”, nova comédia dirigida por Jorge Furtado. A transmissão ocorrerá neste sábado, 8, e será seguida de debate.

A discussão contará com a presença do diretor e de Samantha Jones e Felipe Velozo, dupla baiana que interpreta Nalva e Arlindo no filme. Além deles, também participam a jornalista Mari Leal (AZMina) e a mediadora Ana Durães.

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A exibição no Cine Glauber Rocha dá sequência ao ciclo de debates proposto pela trama em diversas capitais do Brasil, antes de sua estreia nas telas no cinema brasileiro.

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No Rio de Janeiro, a exibição ocorreu no dia 3 de agosto, e contou com a presença dos baianos Samantha Jones e Lázaro Ramos. Ao público, o ator revela o que se pode esperar do longa: “Eu sempre gosto do cinema de Jorge, e ‘Muito Prazer’ é uma comédia deliciosa”.

Sobre a produção “Muito Prazer”

A trama “Muito Prazer” conta a história de um trio de jovens: Rubem (Daniel de Oliveira), que herda o antigo motel do seu tio, uma propriedade que ele acredita estar abandonada; Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do estabelecimento, que vive no imóvel fechado; e Nalva (Samantha Jones), uma especialista em tecnologia que tem seu potencial subaproveitado onde trabalha.

Imagem ilustrativa da imagem Cine Glauber Rocha exibe sessão especial da comédia "Muito Prazer"
Foto: Divulgação

Juntos, eles desenvolvem um plano nada convencional para dar uma nova vida ao motel, atrair clientes, e se recuperar financeiramente. O lançamento em cinemas de todo o Brasil acontece no dia 27 de agosto.

O filme também é estrelado por Daniel de Oliveira (“Cazuza”), Luisa Arraes (“Grande Sertão”) e Drica Moraes (“Pérola”).

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