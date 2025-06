Cinema de Salvador inaugura novas salas tecnológicas

Novas salas fazem parte da estratégia de expansão - Foto: Reprodução

Salvador ganhou nesta semana duas novas salas de cinema com padrão premium. Localizadas no Shopping Paralela, as salas VIP DE LUX da rede UCI Orient oferecem serviços como cardápio gourmet, pipoca de chocolate exclusiva e entrega de pedidos diretamente nas poltronas.

O espaço também conta com bilheteria exclusiva para clientes do formato DE LUX. A abertura ocorreu com sessões de dois lançamentos de destaque: o live-action de Lilo & Stitch e o novo título da franquia Missão Impossível, que marca a despedida de Tom Cruise como protagonista da série.

Expansão da rede em Salvador

As novas salas fazem parte da estratégia de expansão da UCI Orient, que já opera cinemas com padrão DE LUX em outras unidades da capital, como o Shopping da Bahia e o Shopping Barra. Essas unidades também oferecem experiências tecnológicas como IMAX e XPLUS, com som Dolby Atmos e projeções de alta definição.

Segundo Carlos Marin, diretor da UCI, a inauguração reforça o investimento da rede na capital baiana:

“Nosso objetivo é oferecer ao público soteropolitano o que há de melhor em conforto, tecnologia e qualidade de imagem e som”.

Já Aquiles Mônaco, diretor da Orient Cinemas, destaca a relação com o público local:

“Salvador sempre foi apaixonada por cinema. As novas salas ampliam as possibilidades de acesso a uma experiência mais sofisticada e confortável, que valoriza o hábito de ir ao cinema”.

Próximos lançamentos

Entre os próximos filmes já confirmados para exibição nas novas salas estão:

Como Treinar o Seu Dragão (nova versão)

A Sogra Perfeita 2 (comédia nacional)

F1, com Brad Pitt e cenas filmadas em corridas reais

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, nova produção da Marvel

Confira a programação dos cinemas em Salvador no Cineinsite A TARDE.