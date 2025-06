Wagner Moura indica: o premiado filme baiano que estreia nesta quinta

Longa tem se destacado em festivais de cinema no Brasil e no exterior - Foto: Divulgação

O ator baiano Wagner Moura, recém-premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes por sua atuação em 'O Agente Secreto', gravou um vídeo convidando o público para assistir ao filme ‘A Matriarca’, dirigido pelo cineasta Lula Oliveira. "Eu vi o filme no Festival do Cinema Brasileiro de Los Angeles. Então, tá aí uma oportunidade de você prestigiar o cinema baiano", disse o ator, em vídeo divulgado nas redes sociais do longa.

A estreia acontece nesta quinta-feira, 29, às 19h, no Circuito de Cinema Saladearte - Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, em Salvador. Após a première, o filme segue em cartaz no Cine Daten Paseo e no Cinema da UFBA.

Enredo aborda reencontro familiar e segredos do passado

‘A Matriarca’ narra a história de membros de uma família que, após anos afastados, retornam à fictícia cidade de Itabaína para celebrar os 90 anos da matriarca. No entanto, o clima de festa é interrompido por uma reviravolta: a morte inesperada da homenageada. O que seria uma celebração se transforma em um momento de revelações, onde antigos segredos e tensões familiares vêm à tona.

Produção valoriza cultura e artistas baianos

| Foto: Divulgação

Gravado nas cidades de Valença e Cairu, no Baixo Sul da Bahia, o longa conta com um elenco de destaque composto por artistas baianos como Luciana Souza, Jackyson Costa, Aicha Marques, Caco Monteiro, Analu Tavares, Bárbara Borgga, Evelin Buchegger e Hilton Cobra. Também participam do filme a cantora Mariela Santiago, a atriz francesa Lucile Prement e Vinicius Oliveira, conhecido pelo clássico Central do Brasil.

O filme também retrata manifestações culturais tradicionais, como os Caretas, o Congado de Cairu e os Zambiapungas de Nilo Peçanha, valorizando a identidade cultural baiana.

Reconhecimento internacional e prêmios

‘A Matriarca’ tem se destacado em festivais de cinema no Brasil e no exterior. No Los Angeles Brazilian International Film Festival (LABRFF), recebeu duas menções honrosas: uma pelo conjunto da obra e outra pelo reconhecimento à carreira do ator Caco Monteiro. O longa também integrou a programação do Violet Film Fest (Colômbia), Panorama Internacional Coisa de Cinema e FECINE.