Clássico de ação chega à Netflix para salvar seu sábado (08/08)

Quem gosta de um bom épico de ação já pode reservar o sábado: "Robin Hood", de 2010, entra no catálogo da Netflix neste 8 de agosto. Dirigido por Ridley Scott, o filme propõe uma origem mais realista e menos romantizada para o herói do folclore inglês, distante da imagem tradicional de arqueiro heroico das Florestas de Sherwood.

O elenco reúne Russell Crowe no papel-título e Cate Blanchett como Lady Marian, além de nomes como Mark Strong, William Hurt e Max von Sydow em papéis coadjuvantes. Com pouco mais de duas horas de duração, o longa aposta em cenas de batalha em grande escala e numa reconstrução cuidadosa da Inglaterra medieval.

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Do que se trata o filme

A história começa com Robin Longstride (Russell Crowe), um soldado comum que serve ao exército do rei Ricardo Coração de Leão durante as Cruzadas. No caminho de volta à Inglaterra, ele encontra Robert de Loxley, nobre ferido de morte, e promete entregar a espada da família ao pai do cavaleiro, em Nottingham.

Ao cumprir a promessa, Robin se envolve cada vez mais com a vida da região com Lady Marian (Cate Blanchett), viúva de Loxley. Diante da instabilidade política que se instala após a morte do rei e da ameaça de invasão francesa, Robin acaba assumindo um papel de liderança para proteger o povo contra a opressão da coroa, dando início à lenda que o consagraria como Robin Hood.

Uma origem mais política do que a lenda tradicional

Diferente de adaptações que focam no já consagrado "roubar dos ricos para dar aos pobres", essa versão de Ridley Scott se concentra na formação do personagem, misturando drama de guerra, intriga política e romance. A proposta divide opiniões entre os fãs da lenda, mas se destaca pela ambientação histórica cuidadosa e pelas sequências de batalha bem coreografadas, marca registrada do diretor.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de épicos históricos com pegada mais realista, no estilo de outros trabalhos de Ridley Scott como "Gladiador". A química entre Russell Crowe e Cate Blanchett sustenta bem o romance em meio ao pano de fundo político, e a reconstrução visual da Inglaterra medieval é um dos pontos altos da produção.

Com pouco mais de duas horas de duração, "Robin Hood" é uma boa escolha para quem quer abrir o fim de semana com um épico de ação bem produzido, longe do que costuma dominar o catálogo de lançamentos recentes.