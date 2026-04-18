Com 8 episódios, essa nova série da Netflix vai salvar seu sábado

Essa série da Netflix é a opção ideal para maratonar neste fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana finalmente chegou e, com ele, a vontade de maratonar boas séries. Pensando nisso, a Netflix tem uma produção recém-chegada ideal para os fãs de suspense e investigação.

Lançada na última quarta-feira, 15, Alguém Tem Que Saber é inspirada em fatos reais e acompanha o desaparecimento de um jovem, além dos impactos do caso em uma investigação que atravessa anos sem respostas.

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Mistério que atravessa o tempo

A trama parte do sumiço de um jovem após uma noite comum, evento que rapidamente ganha repercussão e levanta dúvidas sobre o que de fato aconteceu. A partir desse ponto, a narrativa acompanha a busca por respostas enquanto novas informações surgem de forma fragmentada.

Com uma estrutura que aposta em múltiplos pontos de vista, a série constrói sua tensão ao revelar versões conflitantes e lacunas que dificultam o avanço das investigações.

Personagens em busca da verdade

A mãe do rapaz, vivida por Paulina García, assume a linha de frente na tentativa de entender o desaparecimento, mantendo pressão constante sobre as autoridades, mesmo diante da ausência de avanços claros.

Ao mesmo tempo, um investigador interpretado por Alfredo Castro segue analisando o caso, mesmo quando a investigação oficial perde força.

Outro ponto de vista é apresentado por um padre, papel de Gabriel Cañas, que surge como alguém que pode ter acesso a informações relevantes, enquanto o enredo sugere a existência de segredos espalhados por diferentes esferas da sociedade.

Inspirada em um caso real

A produção é inspirada no caso de Jorge Matute Johns, jovem chileno que desapareceu no fim dos anos 1990 após sair de uma boate, e cujo desfecho demorou anos para ser esclarecido.

A repercussão marcou o país, principalmente pela dificuldade em obter respostas e pelas suspeitas de encobrimento ao longo das investigações.

Na adaptação, os nomes dos personagens são alterados, mas os elementos principais permanecem, incluindo o impacto do desaparecimento na família e as falhas no processo investigativo.

As gravações aconteceram em cidades como Santiago e Concepción, cenários que dialogam diretamente com o contexto da história original. A série foi desenvolvida pelo estúdio Fábula, conhecido por projetos relevantes no cinema latino-americano, reforçando o cuidado com a construção narrativa e estética.

Narrativa construída em camadas

A história se desenvolve a partir desses múltiplos olhares, mostrando como cada personagem lida com o caso de forma distinta, o que faz da produção uma aposta que vale a pena para os fãs de suspense.

À medida que novas informações vêm à tona, o público é conduzido por uma compreensão gradual dos acontecimentos, em uma trama onde nem tudo é o que parece, e cada detalhe pode mudar o rumo da investigação.