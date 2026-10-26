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Com novos preços, Globoplay passa por maior mudança da década; entenda

Streaming contrariou a tendência de outras plataformas

Edvaldo Sales
Por
Anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira, 26
Anúncio foi feito pela empresa nesta segunda-feira, 26 - Foto: Shutterstock

O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, vai passar pelo maior ajuste da década a partir desta segunda-feira, 26. Os canais pagos do grupo, como SporTV, GloboNews e GNT, irão fazer parte do pacote mais popular do serviço, o básico com anúncios, que saiu de R$ 16,90 para R$ 19,90 no plano anual.

Dentro do Padrão com Anúncios houve o aumento da oferta de canais ao vivo, saindo de oito para mais de 20. Além disso, com a adição do SporTV, foram incluídos mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano. Por outro lado, o plano não oferecerá mais resolução 4K e o limite de telas simultâneas saiu de 3 para 2.

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A empresa argumentou que a reestruturação foca em simplificar a escolha do assinante e alterar o critério de diferenciação entre as modalidades. As variações de preço deixam de se basear no acesso a conteúdos específicos e passam a depender estritamente da experiência desejada.

O Plano Premium subiu de R$ 22,90 para R$ 24,90 no plano anual, que retira os comerciais, eleva a resolução para 4K, tem o catálogo completo do Globoplay e todos os canais do grupo Globo ao vivo, além de ampliar o limite para cinco telas e libera 25 downloads.

Enquanto isso, o combo do Premium com o Premiere, que transmite jogos do Brasileirão ao vivo, teve seu preço reduzido de R$ 48,90 por mês para R$ 39,90, contando com o catálogo completo dos planos Globoplay e 9 dos 10 jogos por rodada do Brasileirão.

Neste caso, o combo atual de Globoplay Padrão com Anúncios + Premiere será descontinuado.

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Mudança contraria tendência de outros streamings

A atualização nos preços feita pela Globo contraria a tendência de outras plataformas, como a Netflix e o Disney+, que aumentaram o preço de suas assinaturas e chegaram a restringir conteúdo em assinaturas mais caras.

De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, em relatório interno, a Globo diz que a base de assinantes do Globoplay registrou alta de 31% ao longo de 2026, impulsionada por uma média de 30 milhões de usuários mensais.

Em 2025, a plataforma conseguiu dar lucro para a empresa pela primeira vez desde sua fundação, em 2015.

O segmento de esporte e conteúdo ao vivo desponta como o principal motor dessa recorrência de consumo dentro do ambiente virtual. Ademais, o relatório interno aponta um crescimento de 28% no consumo de transmissões ao vivo e um salto de 46% no alcance dos canais esportivos.

“Estamos tornando mais clara uma característica que sempre diferenciou o Globoplay: a capacidade de reunir, em uma mesma plataforma, a liberdade do consumo sob demanda e a potência do ao vivo”, disse Julia Rueff, diretora executiva de plataformas digitais da Globo.

“Queremos que todos os assinantes tenham acesso à amplitude do ecossistema Globo e possam escolher o plano principalmente pela experiência que desejam ter. É uma mudança que simplifica a decisão, amplia o valor entregue desde a entrada e fortalece a relevância do Globoplay na rotina dos brasileiros”, completou.

Os valores entram em vigor imediatamente para novas assinaturas. Para a base atual de assinantes, a migração começa em outubro e será realizada gradualmente ao longo dos meses seguintes, de acordo com cada contrato.

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