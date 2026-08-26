Conheça ator que vai viver o novo RoboCop em série do Prime Video

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O Prime Video já definiu quem dará vida ao novo RoboCop em sua próxima série. O personagem será interpretado por Dan Stevens, conhecido por trabalhos em produções como Downton Abbey e Legião, segundo informações divulgadas pela Deadline.

A escalação acontece menos de dois meses após a Amazon confirmar oficialmente a produção da série, desenvolvida pela Blumhouse/Atomic Monster. O projeto terá Peter Ocko, de The Office e Elementary, como showrunner.

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Série não será continuação dos filmes

A nova produção não será apresentada como uma continuação direta dos filmes anteriores. A proposta é retomar a premissa central da franquia, envolvendo um grande conglomerado empresarial que convence a cidade de Detroit a colocar um policial robótico nas ruas.

A história de RoboCop gira em torno de Alex Murphy, um policial considerado herói que é assassinado durante uma ação e tem seu corpo utilizado para a criação do personagem robótico.

Dan Stevens no filme O Hóspede (2014) - Foto: Divulgação

Outros atores já viveram o personagem

Nos cinemas, o personagem foi interpretado por Peter Weller e Robert Burke nos três filmes lançados entre 1987 e 1993. A franquia também ganhou um remake em 2014, dirigido pelo brasileiro José Padilha, com Joel Kinnaman no papel principal.

Quando estreia a nova série?

A série do Prime Video ainda não tem data de estreia definida.