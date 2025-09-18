OSCAR 2026
Conheça os rivais de O Agente Secreto em Melhor Filme Internacional
Competição promete ser acirrada entre os filmes
O Agente Secretofoi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026. A competição promete ser acirrada, com diversos filmes de peso disputando o cobiçado prêmio.
Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, vencedor em 2025, a expectativa pelo desempenho do novo longa nacional só aumenta, e a torcida está mais animada do que nunca.
Quais são os "rivais" do filme brasileiro na disputa pelo Oscar?
- Sentimental Value (Noruega)
Dirigido por Joachim Trier, o filme venceu o Grande Prêmio do Festival de Cannes 2025. A trama acompanha o reencontro entre duas irmãs e seu pai cineasta, estrelado por Stellan Skarsgård e Renate Reinsve.
- Foi Apenas um Acidente (França)
Obra do diretor iraniano Jafar Panahi, co-produzida entre França e Luxemburgo, que propõe uma reflexão sobre os limites morais da vingança e a repressão política.
- No Other Choice (Coreia do Sul)
Dirigido por Park Chan-wook, renomado cineasta sul-coreano, o filme é aguardado com grande expectativa.
- Sound of Falling (Alemanha)
Dirigido por Mascha Schilinski, o filme acompanha quatro protagonistas femininas de diferentes gerações, que, ao explorarem uma fazenda misteriosa e isolada, desvendam segredos ocultos por trás de seus muros.
- The Sea (Israel)
O drama palestino, crítico à violência israelense, gerou polêmica ao receber prêmio no Ophir Awards, principal evento cinematográfico de Israel.
A trama acompanha um menino palestino de 12 anos que vive sob ocupação na Cisjordânia e arrisca a própria vida, desviando de postos militares e da polícia, para conhecer a praia de Tel Aviv pela primeira vez.
- Sirât (Espanha)
Determinado a descobrir o paradeiro de Steff (Stefanía Gadda), Luis (Sergi López) se une ao filho mais novo, Esteban (Bruno Núñez Arjona), para seguir um grupo de fãs de raves clandestinas até uma festa de música techno no deserto marroquino.
- A Garota Canhota (Taiwan)
Dirigido pelo premiado Sean Baker (Anora), o filme acompanha a história de uma mãe solteira (Janel Tsai) que se muda com a família para a capital, após anos vivendo no campo.
A vida segue relativamente tranquila até que sua filha caçula (Nina Ye), canhota, é proibida pelo avô materno de escrever com a “mão do diabo”, desencadeando a revelação de segredos familiares que atravessam gerações.
