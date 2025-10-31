Menu
TÁ NO STREAMING

Criminosos de Tremembé podem processar o Prime Video; entenda

Trama foi lançada nesta sexta-feira, 31

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

31/10/2025 - 17:48 h | Atualizada em 03/11/2025 - 16:30
Tremembé está disponivel no streaming
Tremembé está disponivel no streaming -

Um dos lançamentos mais aguardados do ano finalmente chegou ao streaming. “Tremembé”, série que retrata o conhecido presídio dos famosos, estreou no Prime Video nesta sexta-feira, 31, e chamou atenção pelo esquema jurídico adotado para evitar possíveis processos de criminosos citados e de seus familiares.

De acordo com informações divulgadas pela coluna F5, o corpo jurídico da plataforma auxiliou diretamente os roteiristas durante a produção, oferecendo orientações para construir a narrativa sem ultrapassar os limites legais dos casos reais abordados.

Leia Também:

7 séries curtas de investigação para ver na Netflix neste fim de semana
Série mais esperada do ano chega em 2 dias com astro de O Senhor dos Anéis
Pegação em Tremembé: criminosos mais famosos do Brasil fizeram a festa

Prime Video pode ser processado?

Um dos maiores cuidados da plataforma foi na abordagem das histórias de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, já é conhecida por processar emissoras e produtoras que exploram sua trajetória. Em 2018, ela venceu uma ação contra a TV Globo, alegando que o Fantástico violou sua privacidade ao divulgar material sigiloso.

A Record também enfrentou um processo movido por Suzane, após o Domingo Espetacular exibir uma reportagem mostrando ela em dias de saída da prisão, caso em que a emissora também perdeu o processo.

Além de “Tremembé”, o Prime Video prepara outras produções brasileiras para lançamento no catálogo, incluindo um filme sobre Marília Mendonça, o longa “Cangaço Novo” e a quinta temporada de “LOL: Se Rir, Já Era”.

Veja trailer:

Compartilhe essa notícia com seus amigos



Ver todas

x