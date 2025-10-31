Criminosos de Tremembé podem processar o Prime Video; entenda

Tremembé está disponivel no streaming - Foto: Divulgação

Um dos lançamentos mais aguardados do ano finalmente chegou ao streaming. “Tremembé”, série que retrata o conhecido presídio dos famosos, estreou no Prime Video nesta sexta-feira, 31, e chamou atenção pelo esquema jurídico adotado para evitar possíveis processos de criminosos citados e de seus familiares.

De acordo com informações divulgadas pela coluna F5, o corpo jurídico da plataforma auxiliou diretamente os roteiristas durante a produção, oferecendo orientações para construir a narrativa sem ultrapassar os limites legais dos casos reais abordados.

Prime Video pode ser processado?

Um dos maiores cuidados da plataforma foi na abordagem das histórias de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga.

Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, já é conhecida por processar emissoras e produtoras que exploram sua trajetória. Em 2018, ela venceu uma ação contra a TV Globo, alegando que o Fantástico violou sua privacidade ao divulgar material sigiloso.

A Record também enfrentou um processo movido por Suzane, após o Domingo Espetacular exibir uma reportagem mostrando ela em dias de saída da prisão, caso em que a emissora também perdeu o processo.

Além de “Tremembé”, o Prime Video prepara outras produções brasileiras para lançamento no catálogo, incluindo um filme sobre Marília Mendonça, o longa “Cangaço Novo” e a quinta temporada de “LOL: Se Rir, Já Era”.

Veja trailer: