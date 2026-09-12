Curta baiano inspirado em Vinicius de Moraes concorre em mostra; vote

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Inspirado no poema “Ausência”, de Vinicius de Moraes, o curta-metragem de mesmo nome está entre os trabalhos da Mostra Competitiva do Festival Curta Baiano.

Dirigido por André Luiz e Neilton Vieira Jr., o filme foi produzido durante uma oficina de audiovisual e aborda temas como saudade, afeto e permanência a partir das lembranças de uma vida construída a dois.

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A produção acompanha as memórias relacionadas a uma relação marcada pela convivência e pelos afetos. No elenco, Laisa Xermiesk interpreta Cássia, enquanto André Luiz dá vida a João Pedro.

A fotografia do curta é assinada por Messias Andrade, com assistência de produção de Elisabete Araújo e Luís Souza.

Filme está em votação

O curta participa atualmente da votação para premiação do Festival Curta Baiano. O público pode votar entre os dias 4 e 15 de setembro, por meio de um formulário disponível na internet.

A votação integra a programação do festival e permite que o público participe da escolha dos trabalhos em competição.

A versão atualmente disponível de “Ausência” tem cinco minutos. Já a versão completa, com duração de até 15 minutos, está prevista para chegar ao YouTube em 26 de outubro.

O lançamento ocorrerá após o período de participação do filme no Bahia em Cena, festival estudantil de curta-metragem realizado pelo Centro Estadual de Educação Profissional Formação e Eventos Isaías Alves (ICEIA).

Como assistir e votar

A versão de cinco minutos de “Ausência” está disponível no YouTube. O público também pode acessar a página do Festival Curta Baiano para conferir os trabalhos participantes e realizar a votação.

Votação: de 4 a 15 de setembro

de 4 a 15 de setembro Onde: Google Forms

Google Forms Premiação: Festival Curta Baiano

Festival Curta Baiano Versão completa: prevista para 26 de outubro, no YouTube

Votação: Acesse o formulário de votação

Festival Curta Baiano: Confira a programação do Festival Curta Baiano

Curta “Ausência” - versão de 5 minutos: Assista ao curta no YouTube