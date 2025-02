De graça! Brasil terá ‘Netflix’ pública com mais de 400 filmes

Sucesso do filme “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, impulsionou o programa - Foto: Reprodução

Os cinéfilos de plantão podem comemorar. O Brasil deve ganhar, ainda este ano, uma plataforma de streaming pública inspirada na Netflix. Batizado de Tela Brasil, o serviço tem como objetivo democratizar o acesso a produções audiovisuais nacionais.

A ideia vem sendo debatida desde 2023 e está sendo desenvolvida em parceria com a Secretaria do Audiovisual (SAV), do Ministério da Cultura, e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), responsável pela parte tecnológica.

O sucesso do filme “Ainda Estou Aqui”, do diretor Walter Salles, impulsionou o programa. O longa foi indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar.



Quando vai ser lançada a Tela Brasil?

Durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, a diretora de preservação e difusão audiovisual da SAV, Daniela Santana Fernandes, confirmou que a plataforma será lançada de forma gradual a partir do segundo semestre.

Quais filmes serão exibidos?

O Tela Brasil reunirá obras já licenciadas pelo governo, incluindo acervos da Cinemateca Brasileira e da Funarte, além de novas licenças adquiridas recentemente. Em 2024, o Ministério das Comunicações abriu editais para garantir os direitos de transmissão de curtas, médias e longas-metragens.

O governo investiu R$ 4,2 milhões para licenciar mais de 400 produções, que contemplam diferentes linguagens, formatos e estéticas.

A plataforma será totalmente gratuita e terá um papel educativo. De acordo com a Lei 13.006/2024, que exige a exibição de filmes nacionais no currículo escolar, as escolas deverão apresentar pelo menos duas horas mensais de produções brasileiras para os alunos.