Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM

Destaque de O Agente Secreto, Tânia Maria é homenageada em Hollywood

Tânia ganhou reconhecimento internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/03/2026 - 12:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho
Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho -

Aos 79 anos, a atriz Tânia Maria, um dos destaques do filme ‘O Agente Secreto’, foi homenageada pelos colegas de equipe com uma estrela simbólica na Calçada da Fama de Hollywood.

Uma estrela com o nome da atriz e um totem em tamanho real foram colocados pela Vitrine Filmes para representar a atriz de Dona Sebastiana em um dos principais pontos turísticos de Los Angeles.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A atriz não vai conseguir comparecer à cerimônia da 98ª edição do Oscar neste domingo, 15.

“Quem disse que a Tânia Maria não iria para o Oscar? Foi e ainda ganhou uma estrela na Calçada da Fama. A equipe da Vitrine Filmes honra a atriz de 'O Agente Secreto' em Los Angeles”, diz a legenda.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Vitrine Filmes (@vitrine_filmes)

Leia Também:

‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda
Votos do Oscar vazam e indicam cenário surpreendente para O Agente Secreto
Tour do Oscar: veja como o Recife se transformou para O Agente Secreto

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme, Filme Internacional, Elenco e Melhor Ator com Wagner Moura. Grande parte do elenco principal vai marcar presença no evento.

No entanto, Tânia afirmou que não irá a Los Angeles, mas que vai organizar uma torcida no Brasil. “Muita gente está me perguntando se eu vou para a premiação. Sabe qual a resposta? Eu não vou! Sabe o porquê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também”, disse a atriz em vídeo para a produtora.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Hollywood O Agente Secreto oscar tânia maria

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho
Play

Terror, ação, e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho
Play

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data

Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x