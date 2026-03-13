Destaque de O Agente Secreto, Tânia Maria é homenageada em Hollywood

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Tânia ganhou repercussão internacional com o seu trabalho no filme de Kleber Mendonça Filho - Foto: Reprodução | NEON

Aos 79 anos, a atriz Tânia Maria, um dos destaques do filme ‘O Agente Secreto’, foi homenageada pelos colegas de equipe com uma estrela simbólica na Calçada da Fama de Hollywood.

Uma estrela com o nome da atriz e um totem em tamanho real foram colocados pela Vitrine Filmes para representar a atriz de Dona Sebastiana em um dos principais pontos turísticos de Los Angeles.

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A atriz não vai conseguir comparecer à cerimônia da 98ª edição do Oscar neste domingo, 15.

“Quem disse que a Tânia Maria não iria para o Oscar? Foi e ainda ganhou uma estrela na Calçada da Fama. A equipe da Vitrine Filmes honra a atriz de 'O Agente Secreto' em Los Angeles”, diz a legenda.

O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Filme, Filme Internacional, Elenco e Melhor Ator com Wagner Moura. Grande parte do elenco principal vai marcar presença no evento.

No entanto, Tânia afirmou que não irá a Los Angeles, mas que vai organizar uma torcida no Brasil. “Muita gente está me perguntando se eu vou para a premiação. Sabe qual a resposta? Eu não vou! Sabe o porquê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também”, disse a atriz em vídeo para a produtora.