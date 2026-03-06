Tour do Oscar: veja como o Recife se transformou para O Agente Secreto

Uma das cidades mais amadas do Brasil, o Recife do diretor Kleber Mendonça Filho não se entrega à primeira vista: ele se esconde nas frestas das venezianas de madeira e no eco dos casarões antigos. Em 'O Agente Secreto’, a capital pernambucana deixa de ser o cartão-postal ensolarado para se tornar um labirinto de sombras e segredos guardados em 1977.

O Cineinsite A TARDE foi até a Capital do Frevo para conhecer os principais locais que serviram de cenário para o longa. A produção, estrelada pelo baiano Wagner Moura, concorre a quatro categorias do Oscar 2026, que acontece no próximo dia 15. São elas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Elenco.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caminhar pelo centro do Recife após assistir ao filme é sentir que a realidade e a projeção se fundem em cada esquina. Os cenários que hoje disputam uma vaga no Oscar deixam de ser meras coordenadas geográficas para se tornarem fragmentos vivos de uma memória que Kleber Mendonça Filho resgatou das frestas do tempo.

>>> Veja onde assistir ao O Agente Secreto

Parque 13 de Maio - Rua Mamede Simões, 111, Boa Vista

Cena da Perna Cabeluda foi gravada no Parque | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Deixamos o medo de lado e começamos o nosso roteiro cinematográfico pelo local que abrigou um dos ícones mais “assustadores” de O Agente Secreto: a Perna Cabeluda que perseguia pessoas pela rua. A lenda urbana, que faz parte do imaginário dos pernambucanos também fora das telonas, foi retratada no Parque 13 de Maio, maior área verde da Região Central do Recife.

Jornalista, historiador e crítico de cinema, Everaldo Júnior é guia de um dos tours pelas locações que passaram a surgir na capital após o sucesso do longa. Para ele, a escolha do parque como cenário se deve, muito provavelmente, à sua forte simbologia.

“Em uma das cenas do filme, da reunião no Edifício Ofir, em que leem a matéria da Perna Cabeluda, ali você vê o porquê. O 13 de Maio era um ponto de encontro de pessoas, um ponto de encontro de casais, e algumas dessas ocorrências que acabaram inspirando a Perna Cabeluda aconteciam por aqui”, explica.

Sobre a dinâmica das visitas guiadas, ele pontua que existem opções de tours feitos por agências privadas e também o passeio gratuito oferecido pelo programa Olha! Recife, da prefeitura da cidade. O roteiro temático começa no Recife Antigo, que concentra diversos pontos de gravação, e percorre os principais cenários até chegar a dois locais de grande destaque: o Ginásio Pernambucano e o Cinema São Luiz, ambos situados nas proximidades do parque.

Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora, 703, Santo Amaro

Cena do orelhão foi gravada no Ginásio Pernambucano | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

E falando no Ginásio Pernambucano (GP), tratamos logo de ir até ele. O centro de educação não é apenas o colégio mais antigo em funcionamento no Brasil (fundado em 1825), como também um celeiro de intelectuais para mentes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna e Assis Chateaubriand. No universo de O Agente Secreto, porém, suas salas se transformaram em uma repartição pública da década de 1970. Foi ali que a equipe de Kleber Mendonça Filho se instalou para dar vida ao ambiente de trabalho do personagem de Wagner Moura e onde foi gravada a famosa cena do orelhão.

“Ele [Wagner Moura] passou mais de dez dias, aproximadamente, gravando aqui, onde 25% do filme se passa. O ginásio não aparece como escola, mas como um prédio público, com aquela estrutura típica das repartições da década de 70. O GP foi escolhido justamente por essa atmosfera de documentação histórica, que é onde o personagem procurava, ou imaginava que poderia achar, a identidade da mãe dele, que até então não conseguia encontrar. O filme fala muito sobre memória e sobre a perda dela”, conta Everaldo.

Everaldo reproduziu cena do orelhão | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Segundo o especialista, O Agente Secreto é um convite que subverte expectativas: “Como historiador, ex-aluno da escola e crítico de cinema, o filme me tocou de várias formas. Ele faz uma referência clara às cores vibrantes e à visão daquela Recife de 1977. Na primeira vez que vi, minha cabeça explodiu, fez 'BUM!'. É uma obra para ver mais de uma vez; na primeira, você fica atordoado tentando montar o quebra-cabeça. Eu assisti três vezes e, a cada vez, entendia melhor a proposta do Kleber e a premissa do filme. É tudo isso”.

Rua da União, Rua do Riachuelo e Vila Santo Antônio - Bairro da Boa Vista

Fachada da Fundarpe foi utilizada para compor o filme | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Ainda por perto, é possível riscar do roteiro mais duas locações. Localizada na Boa Vista, a Rua da União serviu de cenário para a movimentação policial na delegacia, utilizando a fachada histórica da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) para compor a atmosfera de vigilância do filme. A poucos metros dali, no número 485 da Rua do Riachuelo, a narrativa encontra um tom mais humano: é na Vila Santo Antônio, um conjunto de casas preservadas, onde se localiza a comunidade que acolhe o protagonista Marcelo em sua chegada ao Recife.

Beco do Fotógrafo - Bairro da Boa Vista

Beco do Fotógrafo foi palco de cena sangrenta da barbearia | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Seguindo em direção ao Cinema São Luiz, escondido no coração do Centro, o Beco do Fotógrafo é um corredor estreito e movimentado. O local concentra lojas especializadas, serviços e equipamentos, sendo o ponto de encontro histórico para profissionais e entusiastas da fotografia no Recife. Uma das lojas abriga a barbearia que protagoniza a cena chocante envolvendo o ator Gabriel Leone. O espaço, que atualmente está abandonado, será transformado em uma galeteria em homenagem ao filme.

Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Cinema São Luiz viveu um momento histórico ao sediar a estreia nacional de O Agente Secreto | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Cereja do bolo, além de brilhar como cenário, o Cinema São Luiz viveu um momento histórico ao sediar a estreia nacional de O Agente Secreto em 10 de setembro, quase dois meses antes de chegar ao grande público.

Inaugurado em 1952, o ícone da Rua da Aurora é um dos últimos cinemas de rua do Recife e um símbolo de resistência cultural. Após passar mais de dois anos fechado para uma reforma completa, que incluiu reparos no forro de gesso, novas instalações elétricas e climatização, o gigante reabriu suas portas em novembro de 2025.

A única sala do cinema é um espetáculo à parte. Digno de receber até mesmo o próprio Oscar, o espaço possui detalhes ornamentais nas paredes e um teto trabalhado, enquanto a tela gigante fica escondida atrás de uma grande cortina escarlate, em um cenário que transforma qualquer exibição simples em cerimônia de gala. E foi lá, diretamente das telonas de O Agente Secreto, que os atores pernambucanos Fabiana Pirro (Doutora Inês) e Rubens Santos (Natalício) se juntaram ao tour do Cineinsite para compartilhar suas vivências.

| Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Fabiana descreve sua entrada no elenco como um encontro de destino. "Eu trabalho desde novinha com as artes. Comecei como modelo e depois entrei no teatro. E com o Kleber, eu tenho a sorte de ser recifense, de viver me esbarrando com ele nos cantos aqui em Recife. Sempre dizia: 'Kleber, eu quero fazer parte de algum filme seu, qualquer personagem'. Eu sou louca pelo cinema dele, já assisti a tudo. Realmente é um gênio que eu admiro muito; uma pessoa muito educada e sensível", diz.

Para ela, a conexão com o Cinema São Luiz é visceral e atravessa gerações. "A cidade é um personagem também, e o Kleber traz toda a nossa riqueza cultural. Este cinema aqui, o São Luiz, é um templo sagrado. Eu assisti a E.T. aqui, vim pequenininha com minha família. Tenho memórias do início da minha chegada ao cinema, esse mundo mágico que se abre para a gente. Como atriz, assisti aqui a sessões de arte, cinema francês e vários filmes incríveis que fazem parte da minha formação. Este espaço é a minha vida, estou dentro dele desde menina. Toda vez que entro no São Luiz, passa um filme da minha estrada, da minha família e dos meus amigos. É muito forte e emocionante, sempre".

Rubens Santos, por sua vez, carrega o título de veterano na filmografia do diretor. "Minha relação com o Kleber é de companheirismo. Tenho um amor muito grande pelo trabalho que ele faz e me gabo de que sou o único ator que está em todos os longas dele. A partir do quarto filme, Retratos Fantasmas, passei a receber convites sem precisar de testes. Quando estavam testando para O Agente Secreto, me ligaram avisando e eu pensei: 'Caramba, vou mandar mensagem para o Kleber'. Escrevi para ele: 'Kleber, estão dizendo por aí que você está fazendo um filme novo, mas eu disse que é mentira, porque você não me chamou ainda'. Ele me chamou uns dias depois", conta o ator, rindo.

Os atores pernambucanos Rubens Santos (Natalício) e Fabiana Pirro (Doutora Inês) | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Ao caminhar pelas locações, Rubens não hesita em eleger sua favorita. "É essa aqui onde a gente está. O Cinema São Luiz, para mim, é uma das locações mais incríveis do filme. Tem planos memoráveis e acho que é a que mais representa o cinema do Kleber. Ele demonstra uma paixão muito grande por este espaço".

Sobre a expectativa para a grande noite da Academia, o clima é de festa nacional. Rubens Santos revelou que pretende colocar um telão em Igarassu, sua cidade natal, para acompanhar a cerimônia. Já Fabiana Pirro compara a ocasião a uma final de Copa do Mundo e planeja assistir à premiação nas ruas do Recife.

A confiança no reconhecimento internacional é alta, com Rubens apostando no impacto da obra: "Eu tenho certeza. Menos de quatro prêmios (quantidade máxima de indicações) a gente não traz", afirma brincando. Entre as categorias mais aguardadas, ele destaca: "Eu acho que a gente precisa, pelo menos, do de elenco, com certeza". Fabiana finaliza com entusiasmo: "E o de Wagner [Moura], né? Porque melhor ator que o Wagner não há nesse planeta. Depois, a gente com o elenco".

Banco de Sangue Hemato - Rua Dom Bôsco, 723, Boa Vista

Local encerra o filme | Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Assim como acontece no desfecho de O Agente Secreto, nosso roteiro termina no Banco de Sangue Hemato, na Boa Vista. O local, que fica perto da Praça Chora Menino - que também foi locação -, hoje ajuda a salvar vidas, mas no passado já foi o Cine Boa Vista. É nesse cenário que o filme se despede do público em suas últimas cenas.

Encerrar o tour aqui é simbólico: o filme agora corre o mundo em busca do Oscar, mas sua força vem justamente desse "sangue" recifense que pulsa em cada locação. Se as estatuetas vierem, será para coroar uma história que, antes de chegar a Hollywood, já era patrimônio vivo das ruas do nosso Brasil, ou melhor, do país Recife.

*Do Recife