CINEINSITE
SUCESSO!

Do cinema ao streaming: filme de ação é um dos melhores dos últimos tempos

Tom Cruise é a grande estrela da trama

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/11/2025 - 17:48 h
Top Gun- Maverick
Top Gun- Maverick -

Conhecido como um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, os filmes de "Top Gun" consolidou-se como um dos grandes clássicos do gênero. O sucesso foi tão grande que a franquia ultrapassou US$ 1,496 bilhão em bilheteria mundial.

Estrelado pelo renomado ator Tom Cruise, o filme acompanha a trajetória de Pete “Maverick” Mitchell, um jovem aviador naval que ingressa na famosa escola de pilotos de elite da Marinha dos Estados Unidos, a Top Gun.

Sequência - "Top Gun: Maverick"

Na trama original, Maverick enfrenta rivalidades e conflitos com outros estudantes da aviação. Já na sequência, lançada mais de 30 anos depois, o público encontra um aprofundamento da história que antes era apenas sugerida.

No segundo filme, o piloto retorna para liderar um novo esquadrão em uma missão arriscada. A produção entrega cenas impressionantes e impecáveis, surpreendendo até os padrões atuais de Hollywood.

Além disso, o longa emociona ao trazer momentos marcantes entre Maverick e sua parceira romântica Penny (Jennifer Connelly), e ao reencontro com seu velho amigo Ice (Val Kilmer).

Vale a pena assistir?

Sim. Vale a pena. Top Gun: Maverick são experiências cinematográficas que valem o tempo investido. A franquia é amplamente elogiada pela crítica, destacando-se pela qualidade da produção, trilha sonora impactante e atuações sólidas.

Um crítico do Adorocinema resumiu bem o sentimento do público: “Obra-prima das mais belas que o cinema já produziu! Roteiro perfeito, desenvolvimento incrível do início ao fim”. Outro afirmou: “Um dos melhores filmes dos anos 80! Ação e romance na medida certa”.

Veja trailer:

x