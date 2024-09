Don Cheadle revela que Marvel reescreve tudo para retorno de Downey Jr

Robert Downey Jr. e Don Cheadle - Foto: Reprodução

O retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), agora no papel de Doutor Destino, continua gerando grande expectativa tanto entre os fãs quanto dentro da indústria. Recentemente, Don Cheadle, intérprete do Máquina de Combate, compartilhou suas impressões sobre a volta do amigo.

"Minha reação foi: o que está acontecendo?", revelou Cheadle em entrevista ao Collider, ao comentar o rumo do MCU. "No momento, tudo está sendo refeito, é como argila sendo moldada. Estão reescrevendo e ajustando, então não posso revelar muito", afirmou o ator

Robert Downey Jr. será o vilão dos próximos dois filmes dos Vingadores, que também marcam o retorno dos diretores Joe e Anthony Russo ao MCU. A dupla é responsável por sucessos como Capitão América: O Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Os novos filmes, intitulados Vingadores: Doomsday (previsto para maio de 2026) e Vingadores: Guerras Secretas (marcado para maio de 2027), prometem trazer uma nova fase de histórias épicas para os fãs da franquia.