"Doutor Estranho 3" avança e terá retorno de nome famoso na Marvel

Mesmo com a recepção mista, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" deve ganhar uma continuação, com o retorno de Sam Raimi na direção. De acordo com o insider Jeff Sneider, o cineasta, conhecido por dirigir os filmes originais do Homem-Aranha, está perto de fechar um novo acordo para comandar a próxima aventura do Mago Supremo.

Apesar das opiniões divididas, o segundo filme, lançado em 2022, atingiu 73% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadou impressionantes US$ 950 milhões nas bilheterias mundiais, reforçando o apelo do personagem e a viabilidade de uma nova sequência. Fontes indicam que a Marvel está entusiasmada com a possibilidade de trabalhar novamente com Raimi, que também foi cotado para dirigir "Vingadores: Guerras Secretas".

Embora ainda faltem detalhes sobre o enredo, espera-se que Clea, vivida por Charlize Theron e introduzida na cena pós-créditos de Multiverso da Loucura, desempenhe um papel importante na trama. Especulações apontam que o próximo filme poderá se basear no arco Time Runs Out das HQs, um desenvolvimento que se alinha com os eventos mostrados até agora no MCU.

Benedict Cumberbatch, intérprete do Doutor Estranho, já demonstrou interesse em voltar ao papel: "Espero que sim. Adoraria fazer outro filme. Doutor Estranho é um personagem tão profundo, e parece que há muito mais para explorar nele. Interpretá-lo continua sendo uma experiência incrível."

Ambos os filmes anteriores, Doutor Estranho e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, estão disponíveis no Disney+ para streaming.