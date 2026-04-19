SE LIGA NA DICA!
Essa série curta da Netflix é a melhor escolha para seu domingo
Produção aclamada mistura suspense psicológico e estética marcante em uma história que prende do início ao fim
O fim de semana finalmente chegou e, com ele, a vontade de maratonar boas séries. Pensando nisso, a Netflix tem uma produção aclamada ideal para os fãs de suspense.
Lançada em 2024, Ripley acabou sendo ofuscada por outras novidades do catálogo, mas conquistou a crítica, com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e 81% de aprovação do público na mesma plataforma.
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Uma história que atravessa gerações
Romance de Patricia Highsmith, 'O Talentoso Ripley' vem acertando o coração do público desde o seu lançamento, em 1955. Foi adaptado para o cinema várias vezes. Primeiro, em 1960, com Alain Delon e Marie Laforêt. Em 1999, veio o filme mais famoso, com Matt Damon no papel principal.
Agora, a trama ganha uma versão em série na Netflix, dirigida por Steven Zaillian. Ripley contabiliza oito episódios de neo-noir puro no palito.
O premiado Andrew Scott — muito conhecido entre os seriemaníacos como o padre de Fleabag — faz o protagonista. É um personagem desafiador pois não se trata de um vilão clássico, tampouco de um anti-herói de duas faces.
Além disso, suas ações acontecem de forma silenciosa e solitária. Sem narrador, o personagem fala sozinho e escreve cartas, levando o público a interpretar seus pensamentos ao longo da trama. Trata-se de uma construção exigente, que demanda atenção constante do espectador.
Frio e calculista, Ripley não demonstra consciência, compaixão ou empatia. Cabe ao ator transmitir essa ausência de sentimentos, tarefa que é executada com precisão ao longo da série.
Elenco e atuações que elevam a trama
Andrew Scott se destaca em cena e conta com um elenco que acompanha seu desempenho no mesmo nível: Dakota Fanning (Marge), Johnny Flynn (Dickie), Elliot Summer (Freddie Miles) e Maurizio Lombardi (o inspetor Ravini) também entregam boas atuações.
A interpretação dos personagens é um dos principais pontos fortes da série, e a química entre o elenco contribui para sustentar a tensão e o mistério ao longo dos episódios.
Estética sofisticada e narrativa envolvente
A produção aposta em uma abordagem formalista, marcada pelo rigor técnico e pela valorização de cada detalhe visual.
A fotografia em preto e branco se destaca como um dos principais elementos da série, criando um efeito duplo: ao mesmo tempo em que distancia o espectador — ao sugerir mentalmente as cores vibrantes dos cenários italianos —, também o envolve com uma estética magnética e sofisticada.
Os enquadramentos são cuidadosamente construídos, com forte carga dramática. Elementos como escadarias imponentes, a Via Ápia em Roma sob a luz da noite, o aqueduto refletindo no chão, as construções de Palermo e até a fumaça de um cigarro ganham protagonismo, transformando cada cena em imagens de grande impacto visual.
Por que vale a maratona no domingo
A série se destaca pela curta duração, com apenas oito episódios, sem abrir mão da profundidade narrativa. A trama acompanha um vigarista que se infiltra em um universo de riqueza e privilégios na Itália, mantendo uma complexa rede de mentiras para sustentar suas ambições.
Com narrativa envolvente, estética marcante e forte apelo psicológico, a produção se consolida como uma escolha certeira para quem busca uma experiência intensa, especialmente para fãs de suspense que querem transformar o domingo em uma maratona.
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