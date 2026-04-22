DICA DE SÉRIE
Essa série curta da Netflix é a melhor escolha para sua quarta-feira
Produção intensa aposta em segredos, ação e mistério para prender o público
Mesmo no meio da semana, a vontade de maratonar boas produções é uma sensação constante para os fãs de séries. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção intensa ideal para melhorar o seu dia e aliviar a sensação de tédio.
Lançada em 2022, Ninguém Pode Saber tem apenas oito episódios e acabou ficando esquecida em meio às novidades do catálogo, mas chamou atenção ao permanecer por semanas no TOP 10 da plataforma.
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Sucesso com o público, mas críticas divididas
Apesar do bom desempenho entre os espectadores, a produção não teve a mesma recepção da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série registra apenas 51% de aprovação.
Ainda assim, o suspense e a construção da história foram suficientes para atrair fãs do gênero, especialmente aqueles interessados em tramas cheias de reviravoltas e segredos familiares.
Um segredo que muda tudo
A trama acompanha Andy (Bella Heathcote) e Laura (Toni Collette), mãe e filha que têm suas vidas transformadas após um tiroteio em um restaurante.
Durante o ataque, Andy testemunha a mãe reagindo de uma forma inesperada, o que levanta dúvidas sobre quem Laura realmente é. A partir desse momento, a jovem passa a questionar toda a sua história.
Ao perceber que há algo escondido, Andy decide investigar o passado da mãe, o que acaba trazendo à tona segredos mantidos por décadas.
Fuga, revelações e passado oculto
Com a exposição de sua identidade após quase 30 anos escondida, Laura se vê novamente em perigo. A situação força mãe e filha a entrarem em fuga. Durante essa jornada, Andy tenta reunir pistas e entender a verdade por trás da história da mãe, na esperança de proteger o futuro das duas.
A narrativa se desenvolve a partir dessa busca, conectando passado e presente em uma sequência de descobertas que ampliam o mistério.
Elenco e bastidores
A série é estrelada por Toni Collette no papel de Laura, ao lado de Bella Heathcote como Andy. O elenco também conta com nomes como David Wenham, Jessica Barden, Omari Hardwick, Joe Dempsie e Jacob Scipio.
A produção foi criada por Charlotte Stoudt e dirigida por Minkie Spiro, com produção de nomes como Darren M. Demetre, Anne M. Uemura e Jeanne Snow.
Base literária e ambientação
A história é baseada no livro homônimo de Karin Slaughter, publicado em 2018. A autora é conhecida por seus thrillers policiais e já vendeu mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo.
Ambientada em uma cidade pequena no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a série utiliza o contraste entre a aparente tranquilidade do local e os acontecimentos violentos para intensificar o suspense.
Por que vale a maratona na quarta-feira
Com uma narrativa marcada por tensão constante, segredos familiares e reviravoltas, a série se apresenta como uma opção envolvente para quem busca uma maratona no meio da semana.
Mesmo com recepção crítica moderada, o enredo cheio de mistério e o ritmo dinâmico ajudam a manter o interesse, especialmente para fãs de suspense que procuram uma história direta e intensa.
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