SE LIGA NA DICA!
Esse novo filme de comédia romântica da Netflix vai salvar seu sábado
Longa aposta em romance, humor e tensão no ambiente corporativo
Finalmente chegou o fim de semana e, com o sábado pedindo opções leves para relaxar, uma das estreias mais aguardadas da Netflix surge como uma alternativa perfeita para quem procura romance, humor e personagens cheios de química.
Protagonizado por Jennifer Lopez, o filme Paixão de Escritório estreou na plataforma nesta última quinta-feira, 5, e promete reunir todos os ingredientes clássicos das comédias românticas em uma história ambientada no competitivo mundo corporativo.
Além de liderar o elenco, Jennifer Lopez divide a tela com Brett Goldstein, conhecido pelo sucesso da série Ted Lasso, em uma trama que mistura paixão, carreira e escolhas difíceis.
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Romance nasce onde menos se espera
Na história, Lopez interpreta Jackie Cruz, presidente e CEO de uma companhia aérea que construiu sua reputação com disciplina, profissionalismo e dedicação absoluta ao trabalho.
Acostumada a manter a vida pessoal distante dos negócios, ela vê sua rotina mudar com a chegada de Daniel Blanchflower, um novo advogado da empresa vivido por Brett Goldstein.
Tão focado na carreira quanto Jackie, Daniel rapidamente desenvolve uma conexão com a executiva. O que começa como uma aproximação profissional evolui para algo maior durante uma viagem de trabalho, transformando-se em um relacionamento secreto que desafia as regras da empresa.
À medida que o romance se intensifica, a protagonista passa a enfrentar um dilema que pode afetar tanto sua posição de liderança quanto a imagem construída ao longo dos anos.
Uma parceria criada especialmente para Jennifer Lopez
O projeto nasceu das mãos de Brett Goldstein e Joe Kelly, dupla conhecida pelo trabalho em Ted Lasso. Segundo informações divulgadas pela produção, o roteiro foi desenvolvido já pensando em Jennifer Lopez como protagonista.
A atriz retorna à Netflix após estrelar os sucessos A Mãe e Atlas, ampliando sua parceria com a plataforma. O novo longa também reforça sua ligação com o gênero que ajudou a consolidar sua carreira em Hollywood.
Ao longo dos anos, Lopez protagonizou diversos romances populares, como Encontro de Amor, A Sogra, Plano B, Case Comigo, Casamento Armado e O Casamento dos Meus Sonhos.
Direção experiente e elenco conhecido
A direção fica por conta de Ol Parker, cineasta responsável por títulos como Imagine Eu e Você, Ingresso para o Paraíso e Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo.
Além da dupla principal, o elenco conta com Betty Gilpin, conhecida por produções recentes da Netflix, e Zuhdi Boueri.
Outro detalhe que chama atenção é o reencontro entre Jennifer Lopez e Edward James Olmos. O ator interpretou o pai da artista em Selena (1997) e volta a viver o mesmo papel quase três décadas depois.
Humor mais ousado do que o habitual
Segundo o diretor Ol Parker, o filme aposta em uma abordagem um pouco diferente daquelas tradicionalmente associadas à atriz.
Em entrevista à revista People, o cineasta afirmou que a produção “vai um pouco além do que as pessoas normalmente esperariam de um filme estrelado por Jennifer Lopez”.
A própria Jennifer Lopez destacou que o roteiro chamou atenção desde a primeira leitura. A atriz afirmou que o projeto “pareceu especial imediatamente, um novo tipo de comédia romântica que realmente conversa com os tempos atuais” e o definiu como “uma comédia romântica clássica, mas com um humor moderno e mais ousado”.
Para Brett Goldstein, a dinâmica entre os personagens também foi fundamental para o desenvolvimento da história.
O ator e roteirista explicou: “Acho que sempre fui atraído por relacionamentos no ambiente de trabalho porque eles naturalmente carregam muita tensão. Pessoas tentando agir da maneira correta enquanto são completamente dominadas pelos próprios sentimentos é exatamente onde a comédia e o romance acontecem.”
Vale a pena?
Para quem gosta de comédias românticas modernas, Paixão de Escritório reúne elementos que costumam agradar ao público do gênero: protagonistas carismáticos, tensão amorosa, conflitos profissionais e muito humor.
Com Jennifer Lopez retornando a um dos estilos que marcaram sua trajetória, além da parceria inédita com Brett Goldstein, o filme chega à Netflix como uma das principais apostas românticas do catálogo em junho.
A combinação entre romance, ambiente corporativo e situações divertidas faz da produção uma opção ideal para quem procura uma estreia leve e envolvente para aproveitar durante o fim de semana.