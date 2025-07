Esses são os 10 melhores filmes do século, segundo Almodóvar

Amor (2012), de Michael Haneke, está na lista - Foto: Divulgação

Pedro Almodóvar, um dos maiores nomes do cinema contemporâneo, revelou uma lista com seus dez filmes favoritos do século XXI. Conhecido por seus roteiros intensos, personagens femininas marcantes e abordagens sensíveis sobre identidade e desejo, o cineasta espanhol parece se reconhecer nas histórias que escolheu.

Desde os anos 1980, Almodóvar tem construído uma das filmografias mais consistentes da Europa. Títulos como Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Fale com Ela (2002), Volver (2006) e Dor e Glória (2019) lhe renderam reconhecimento da crítica internacional e prêmios como o Oscar, o BAFTA e a Palma de Ouro em Cannes.

Fascínio pelo drama

A lista divulgada traz filmes de diretores consagrados como Michael Haneke, Alfonso Cuarón, Paul Thomas Anderson e Ang Lee. Em comum, as obras mergulham em histórias sobre relações humanas, muitas vezes ambientadas em contextos familiares tensos ou silenciosamente opressivos.

Mas Almodóvar também valoriza a sofisticação visual e o cinema autoral com estilo refinado. É o caso de: Trama Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson, e O Tigre e o Dragão (2000), de Ang Lee.

Pedro Almodóvar é um dos maiores nomes do cinema | Foto: Divulgação

Veja os 10 filmes favoritos de Pedro Almodóvar no século XXI

Amor (2012), de Michael Haneke

Me Chame Pelo Seu Nome (2017), de Luca Guadagnino

O Tigre e o Dragão (2000), de Ang Lee

Dente Canino (2009), de Yorgos Lanthimos

Ida (2013), de Pawel Pawlikowski

O Pântano (2001), de Lucrecia Martel

Trama Fantasma (2017), de Paul Thomas Anderson

Roma (2018), de Alfonso Cuarón

Dez (2002), de Abbas Kiarostami

Toni Erdmann (2016), de Maren Ade