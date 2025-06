Esses são os melhores filmes de ação para curtir com toda a família

Tramas divertem e estimulam valores - Foto: Divulgação

Filmes de ação são uma escolha certeira quando a ideia é reunir a família em torno da TV para uma sessão cheia de adrenalina, emoção e boas risadas. Com histórias que equilibram humor, aventura e mensagens positivas, esses títulos conseguem entreter crianças, adolescentes e adultos ao mesmo tempo.

O mais interessante nesse tipo de produção é a mistura de elementos que vão além das explosões e perseguições. Há sempre espaço para valores como amizade, coragem, trabalho em equipe e superação de desafios. Além disso, esses filmes costumam manter o conteúdo leve, com linguagem apropriada e cenas de ação mais lúdicas do que violentas.

A seguir, selecionamos três ótimas opções de filmes de ação perfeitos para curtir com toda a família.

Super Mario Bros: O Filme

| Foto: Divulgação

Baseado em uma das franquias de videogame mais famosas do mundo, Super Mario Bros: O Filme traz muita aventura, humor e efeitos visuais de tirar o fôlego. Na história, Mario precisa enfrentar o vilão Bowser para salvar o irmão Luigi e proteger o Reino dos Cogumelos. Com personagens cativantes e uma trilha sonora vibrante, o filme é diversão garantida para fãs de todas as idades.

Onde assistir: Netflix

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

| Foto: Divulgação

Para quem gosta de fantasia e muita ação, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes é uma pedida certeira. O longa mergulha o público em um universo de dragões, elfos, anões e outras criaturas mágicas. O grupo de heróis desajeitados precisa se unir para enfrentar inimigos poderosos e cumprir uma missão cheia de perigos – mas também de muito bom humor e companheirismo.

Onde assistir: Paramount Plus e Prime Video



Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna

| Foto: Divulgação

A dupla formada pelo agente JJ (Dave Bautista) e a jovem Sophie (Chloe Coleman) volta a se reunir em Aprendiz de Espiã: Na Cidade Eterna. Desta vez, eles enfrentam uma nova ameaça durante uma viagem à Itália. Entre perseguições, disfarces e cenas de ação hilárias, a produção entrega uma história leve e com boas lições sobre confiança, família e responsabilidade.

Onde assistir: Prime Video

Por que esses filmes são indicados para a família?

Além da ação contagiante, todos esses filmes foram escolhidos por manterem o conteúdo seguro para todas as idades. As tramas estimulam valores como trabalho em equipe, coragem, respeito e amizade. E o melhor: são perfeitos para quem busca entretenimento que una diversão e mensagens positivas.