Estas crianças desapareceram após um acidente de avião e o final é chocante

Os irmãos Lesly, Soleiny, Tien e Cristin - Foto: Divulgação | Netflix

Um documentário da Netflix traz à tona um dos episódios mais impressionantes de sobrevivência dos últimos tempos. 'As Crianças Perdidas' narra a história real dos quatro irmãos indígenas que, em junho de 2023, foram encontrados após 40 dias sozinhos na selva amazônica da Colômbia, depois da queda do avião em que viajavam com a mãe e outros dois adultos.

“Havia muito sangue”: o relato que abre o documentário

O doc começa com uma fala impactante de Lesly Mucutuy, então com 14 anos: “Quando acordei, havia muito sangue... escutava meus irmãozinhos chorando.”

A cena marca o tom dramático da obra e apresenta o ponto de vista da adolescente, que assumiu a liderança e a proteção de seus três irmãos menores, Soleiny (9 anos), Tien (4 anos) e Cristin (1 ano), após sobreviver ao acidente aéreo.

Onde aconteceu a tragédia?

| Foto: Divulgação | Netflix

O avião caiu numa região hostil da Amazônia, entre os departamentos de Caquetá e Guaviare. Lesly, ferida e sem recursos, guiou os irmãos pelos perigos da floresta, que abriga cobras, onças e rios traiçoeiros.

Mesmo machucada, ela conseguiu identificar frutas comestíveis, como a “milpesos”, construir uma vara de pesca improvisada e alimentar os irmãos com peixes crus.

“Minha mãe me ensinou sobre as frutas da selva... O gosto era horrível, mas a gente precisava comer.”

Traumas psicológicos

O documentário revela também o trauma psicológico enfrentado pelas crianças. Lesly relata ter presenciado o último suspiro da mãe e conta que, em certo momento, pensou em abandonar os irmãos:

“Fui embora, mas depois de 20 minutos voltei. Sabia que tinha que protegê-los.”

Apesar do medo e da exaustão, ela lutava para manter os irmãos dormindo todas as noites, mesmo sem conseguir descansar.

O resgate emocionante

| Foto: Divulgação | Netflix

A missão de busca e salvamento, conhecida como Operação Esperança, envolveu militares e voluntários indígenas. As crianças escutavam vozes chamando, mas não conseguiam alcançá-las.

Quando finalmente foram encontradas, apresentavam sinais graves de desnutrição, especialmente os dois menores.

“Tien estava tão fraco que não conseguia ficar de pé”, contou Lesly.

O momento do resgate é descrito com emoção: “Quando vi o homem, desabei. Estávamos a salvo.”

As Crianças Perdidas está disponível na Netflix.