Estudo revela os mangakás mais ricos do mundo; veja lista

Lista é composta por nomes como Eiichiro Oda, Akira Toriyama, entre outros - Foto: Divulgação

Um estudo apontou quais os dez mangakás mais ricos do mundo. A lista é uma estimativa, feita a partir de dados divulgados pela Yen Press e pela Kadokawa, que revelou que os autores dos mangás ganham cerca de 10% do valor de cada volume comercializado.

Leia também:

>> Autor de mangás revela desafios de ser mangaká em Salvador

>> Marvel divulga calendário de estreias para 2025; confira

>> Série de ‘Pantera Negra’ ganha possível data de estreia; confira

A lista é composta por nomes como Eiichiro Oda, Akira Toriyama, Fujiko F. Fujio, Masashi Kishimoto, entre outros.

Confira abaixo o top 10:

1. Eiichiro Oda (One Piece) - US$ 206 milhões

2. Fujiko F. Fujio (Doraemon e outros) - US$ 120 milhões

3. Takao Saito (Golgo 13) - US$ 120 milhões

4. Akira Toriyama (Dragon Ball) - US$ 118 milhões

5. Gosho Aoyama (Detective Conan) - US$ 114 milhões

6. Takehiko Inoue (Slam Dunk) - US$ 113 milhões

7. Masashi Kishimoto (Naruto) - US$ 100 milhões

8. Rumiko Takahashi (Ranma 1/2) - US$ 92 milhões

9. Mitsuru Adachi (Touch) - US$ 72 milhões

10. Osamu Tezuka (Astro Boy) - US$ 67 milhões