Exclusivo! Nanda Costa revela que nome foi inspirado em Fernanda Torres

Filme garantiu uma indicação a Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz - Foto: Reprodução | Instagram, Divulgação

A atriz Nanda Costa destacou a importância histórica da indicação do filme 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar durante entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, realizada nos bastidores do Festival de Verão,em Salvador. O longa, que concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, marca um feito inédito para o cinema nacional.

"Eu fico muito feliz, acho que é um marco histórico", afirmou Nanda. "O filme está indicado e com a Nanda também."

Nome inspirado em Fernanda Torres

A atriz também aproveitou para revelar, pela primeira vez, uma curiosidade sobre seu nome. "Meu nome é Nanda por causa da Fernanda Torres. Acho que eu nunca falei isso, mas desde pequenininha, minha mãe me conta essa história, que ela era muito fã", contou ela ao Grupo A TARDE.



Dirigido por Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui' conquistou mais de três milhões de espectadores no Brasil e já havia chamado atenção no cenário internacional ao vencer o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024.

Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva, o longa se passa no Brasil de 1971, retratando a luta de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos, que se transforma em ativista após o desaparecimento de seu marido sob custódia da polícia durante a ditadura militar.

Com performances aclamadas de Fernanda Torres e Selton Mello, o filme também garantiu uma indicação a Fernanda na categoria de Melhor Atriz. Ela disputa o prêmio com nomes como Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A Substância), Karla Sofia Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).

Para Nanda Costa, só a indicação já representa uma vitória. "Acho que o Brasil todo tá em festa com essa indicação. Estou aqui na torcida, mas eu acho que ela já ganhou por ter chegado onde chegou. Se o Oscar vier, eu acho que é um brinde."