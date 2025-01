Família de David Lynch convoca meditação mundial em nome do cineasta

Na foto: Cena do filme Cidade dos Sonhos - Foto: Richard DUMAS

A família de David Lynch, que morreu na última quarta-feira, 15, convocou os fãs do diretor para uma meditação mundial em sua homenagem, nesta segunda-feira, 20, dia em que ele completaria 79 anos. O cineasta era entusiasta da atividade.

A convocação foi feita pela família de David Lynch por meio de uma publicação no perfil oficial do cineasta no Instagram. O ritual está marcado para meio-dia, horário da Califórnia (17h, horário de Brasília).

“David Lynch, nosso querido pai, era uma luz guia de criatividade, amor e paz. Na segunda-feira, 20 de janeiro — que seria seu 79ª aniversário — nós convidamos todos para se juntar a nós num grupo de meditação mundial às 12h PST (horário da Costa Oeste dos Estados Unidos) por 10 minutos”

O texto foi assinado pelos filhos do cineasta, Jennifer, Austin, Riley e Lula.

“Vamos nos unir, onde quer que estejamos, para honrar seu legado e espalhar a paz e o amor ao redor do mundo. Por favor, reserve esse tempo para meditar, refletir e mandar positividade para o universo. Obrigado por fazer parte dessa celebração da vida dele”, completa a publicação.