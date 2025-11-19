13 filmes e séries em alta para assistir no Feriadão da Consciência Negra

Série Pluribus é uma das opções - Foto: Divulgação

O feriadão da Consciência Negra chega trazendo não apenas uma oportunidade de reflexão sobre a luta histórica da população negra no Brasil, mas também um momento de descanso.

Para quem quer aproveitar o tempo livre para maratonar boas produções, as plataformas de streaming estão recheadas de estreias e conteúdos imperdíveis.

Do terror ao documentário, passando por dramas históricos, comédia e super-heróis, o Cineinsite A TARDE trouxe algumas das novidades mais comentadas da semana em Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO Max, perfeitas para curtir o feriadão com intensidade, reflexão ou pura diversão.

Confira os filmes e séries em alta para ver no feriadão

Netflix

Frankenstein

Guillermo del Toro apresenta uma nova leitura do clássico de Mary Shelley, explorando o choque emocional entre um cientista ambicioso e a criatura que nasce de sua busca por desafiar os limites da vida. A adaptação mergulha em temas como identidade, criação e responsabilidade, com a estética sombria e refinada do diretor.

Os donos do jogo

Um novato ambiciona liderar o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e acaba se envolvendo em uma perigosa rede de traições, luxúria e sangue.



Furiosa: Uma Saga Mad Max

O filme mostra a juventude de Furiosa e sua luta para sobreviver após ser arrancada do próprio lar. Na hostil Terra Desolada, ela enfrenta tiranos, violência e perdas que moldam sua trajetória até os eventos de “Estrada da Fúria”.

Até o Último Samurai

A série acompanha Shujiro Saga, um samurai que entra em um jogo mortal para proteger sua família no início da era Meiji. Entre conflitos políticos, tradições ameaçadas e batalhas intensas, ele precisa definir seu caminho em um Japão em transformação. Com seis episódios, a produção combina ação, drama histórico e um retrato sensível de um país em ruptura.

HBO Max

IT: Bem-Vindos a Derry

A trama retorna à cidade de Derry antes dos eventos envolvendo Pennywise, revelando origens e novos episódios de horror. A série amplia o universo criado por Stephen King e aprofunda as raízes do mal que assombra a cidade.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

A série revisita o assassinato de Ângela Diniz e o julgamento que virou marco nacional no debate sobre machismo, justiça e violência contra mulheres.

Meu Ayrton, Por Adriane Galisteu

Em dois episódios, Adriane Galisteu revisita seu relacionamento com Ayrton Senna por meio de memórias pessoais, imagens inéditas e relatos íntimos.

Prime Video

Um Dia Fora de Controle

Após perder o emprego, um contador aceita passar a tarde com o filho e o amigo dele, mas a situação foge completamente do controle quando mercenários entram em cena. Entre ação e comédia, o protagonista precisa improvisar para manter as crianças em segurança.

Drop: Ameaça Anônima

Uma mãe viúva tenta retomar a vida ao aceitar um novo encontro, mas o momento vira pesadelo quando mensagens anônimas ameaçam sua família e exigem escolhas extremas.

Tremembé

Detentos que cometeram crimes horríveis e de repercussão nacional são obrigados a conviver na penitenciária de Tremembé. Lá, eles formam alianças, sabotam inimigos e tentam manipular uns aos outros para garantir sua sobrevivência.



Pluribus

Uma descoberta astronômica faz o mundo inteiro experimentar uma estranha felicidade, exceto Carol Sturka, uma escritora que permanece imune ao fenômeno.

Ela se torna peça-chave para desvendar o que está por trás desse súbito “bem-estar global”, enfrentando dilemas éticos e conspirações.

Disney+

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Em um universo retrô-futurista inspirado nos anos 60, o Quarteto Fantástico descobre seus poderes enquanto lida com ameaças cósmicas como Galactus e o Surfista Prateado.

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda

Na sequência do clássico dos anos 2000, Tess e Anna vivem um novo episódio de troca de corpos, desta vez envolvendo também a geração mais jovem da família.