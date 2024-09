Fernanda Torres chora ao ser ovacionada no Festival de Veneza

Fernanda Torres no red carpet da produção - Foto: AFP

A atriz Fernanda Torres foi ovacionada com dez minutos de aplausos após a exibição de “Ainda Estou Aqui”. O filme, do diretor Walter Salles, foi apresentado no Festival de Cinema de Veneza no domingo, 1º.

Na première, a filha de Fernanda Montenegro não conteve a emoção e chorou enquanto era aplaudida. O diretor, os produtores do filme e o ator Selton Mello também se emocionaram.

Confira o momento:

Ainda Estou Aqui revive Ditadura



Walter Salles revive o fantasma da ditadura militar com "Ainda Estou Aqui", filme em competição no Festival de Veneza que é sobretudo uma homenagem à mulher de Rubens Paiva, engenheiro e político desaparecido em 1971.

Paiva foi deputado de esquerda até que a ascensão dos militares em 1964 o levou ao exílio. Retornou inesperadamente ao país, onde retomou a carreira de engenheiro, sem abandonar os contatos com a clandestinidade.

Quando a situação se agravou no Brasil, com ataques e sequestros de grupos de extrema esquerda e uma sangrenta repressão militar, Paiva foi preso, em janeiro de 1971. Um grupo de homens armados o tirou de sua casa no Rio e ele nunca mais reapareceu.

Sua esposa, Eunice, também foi detida juntamente com uma de suas filhas e passou 12 dias sob interrogatórios.

Interpretada por Fernanda Torres, e depois por sua mãe Fernanda Montenegro na velhice, Eunice é a mulher que não desiste da busca por seu marido, sem abandonar a educação dos filhos.

"A história de Eunice se confunde com a do Brasil naqueles anos horríveis que vivemos", lembrou Salles em coletiva de imprensa neste domingo.

"É isso que me interessa no cinema", acrescentou.

O filme é baseado no livro escrito por um dos filhos do casal, Marcelo Rubens Paiva, em homenagem à mãe incansável, que se reconstruiu como advogada e que posava diante da imprensa sem perder o sorriso.

O mesmo sorriso que mostrou quando finalmente conseguiu, 25 anos depois do desaparecimento do marido, obter a certidão de óbito oficial.

"Ela era uma mulher que enfrentava a tragédia, que evitava os melodramas. Ela não queria chorar na rua com a família. Não queria que seus filhos se tornassem vítimas da ditadura. E a forma como decidiu fazer isso foi com o silêncio e um sorriso. É incrível", refletiu Fernanda Torres na coletiva de imprensa.

Selton Mello, Fernanda Torres e Walter Salles, ao lado dos atores mirins do longa | Foto: AFP

"Anos depois, quando a minha mãe adoeceu com Alzheimer, senti que tinha que escrever o livro sobre ela", explicou Marcelo Rubens Paiva, presente na estreia do filme.



"Foi muito importante escrever esse livro nesse momento porque a democracia está em perigo em todo o mundo", acrescentou o escritor e colunista.

"O cinema é uma ótima ferramenta contra o esquecimento. A literatura também", acrescentou Walter Salles, conhecido por filmes como "Central do Brasil", "Diários de Motocicleta" e "Na Estrada".

"Nunca pensei que a minha geração veria o ressurgimento da extrema direita", considerou o diretor.