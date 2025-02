Fernanda Torres fala sobre campanha feita por brasileiros na internet

Atriz falou sobre a paixão dos brasileiros na internet - Foto: Divugação

Em entrevista à Variety, Fernanda Torres comentou a onda de apoio ao filme 'Ainda Estou Aqui', destacando o patriotismo dos brasileiros e esclarecendo que a mobilização nas redes sociais não partiu dela.

"Há esse sentimento patriótico no país", disse a atriz, explicando a febre nacional em torno do longa. "É o país no tapete vermelho. E como minha mãe estava na corrida antes, isso levantou um senso de orgulho nacional. Mas essa febre veio do filme", afirmou.



Apesar das especulações de Karla Sofía Gascón, Fernanda negou estar por trás de uma campanha organizada: "Pode parecer que eu trabalho nas minhas redes sociais para isso, mas isso não é verdade. O que fez minhas redes sociais saltarem foi o filme — foi algo chamado ‘Ainda Estou Aqui’ que se tornou um fenômeno no Brasil", afirmou a atriz.

Ela também abordou a paixão dos brasileiros na internet, explicando que o país consome sua própria cultura com muito orgulho, e quando algo nacional ganha reconhecimento global, a reação é intensa: "Os brasileiros são grandes usuários da internet. Nós consumimos nossa própria cultura — temos muito orgulho dela. Mas quando alguém faz o milagre de cruzar a fronteira e é reconhecido no mundo, o Brasil enlouquece".

Fernanda também comentou a mobilização dos brasileiros para que o filme ganhasse visibilidade: "Eles estão fazendo isso por conta própria. Eles estão garantindo que as pessoas vejam o filme e saibam que ele merece reconhecimento."

Durante a entrevista, a atriz também revelou seu desejo de atuar em um filme de ação e em uma produção artística europeia. Mas o que realmente chamou atenção foi seu sonho de viver uma vilã na franquia James Bond: "Eu adoraria fazer uma secretária de um vilão de James Bond. E simplesmente dizer 'Ele está esperando por você na próxima sala, Senhor Bond'. É isso. Esse é o meu sonho. Só essa frase. É tudo o que quero fazer", brincou Fernanda Torres.

'Ainda Estou Aqui', adaptado do livro de Marcelo Rubens Paiva, segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de quatro milhões de espectadores. O longa foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024 e concorre a três categorias no Oscar. A trama se passa na ditadura militar brasileira, nos anos 70, e segue a história de Eunice Paiva após o desaparecimento de seu marido Rubens Paiva, sequestrado pelos militares.