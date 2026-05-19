Fernanda Torres vai protagonizar drama ao lado de estrela de Hollywood

Siga o A TARDE no Google

Estrela de “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres foi anunciada como protagonista do filme “Cuddle”, novo longa-metragem dirigido por Bárbara Paz, de acordo com informações foram divulgadas pela revista Variety. A atriz brasileira irá atuar ao lado do ator americano Willem Dafoe, que já estava confirmado na produção.

A produção foi descrita como um drama distópico, que se passa em uma grande metrópole futurista na qual o contato humano se transformou em produto comercializado.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Willem Dafoe interpretará Dante, um homem que trabalha oferecendo conforto emocional e afeto físico para desconhecidos, enquanto Fernanda Torres viverá Ava, uma imigrante que cruza o caminho de Dante.

O filme será feito pela produtora brasileira Conspiração Filmes em parceria com BP Produções, Buena Vista International, VideoFilmes, Infinity Hill e TV Globo. A CEO da Conspiração, Renata Brandão, afirmou que o projeto aborda “a alegria e a necessidade do contato humano no mundo de hoje”.

O filme também marca um reencontro entre Bárbara Paz e Willem Dafoe, que já haviam trabalhado juntos em “Meu Amigo Hindu”, de Hector Babenco, ex-marido de Bárbara. Além disso, Dafoe participou do documentário “Babenco — Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, dirigido por Bárbara Paz.

Bárbara Paz e Willem Dafoe - Foto: Jorge Bispo | Reprodução

Dafoe já foi indicado ao Oscar quatro vezes e tem atuação constante em Hollywood. Entre os seus personagens mais aclamados, está o famoso vilão Duende Verde, do filme "Homem-Aranha", de 2002.