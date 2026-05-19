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Fernanda Torres vai protagonizar drama ao lado de estrela de Hollywood
Trama será ambientada em um futuro distópico
Estrela de “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres foi anunciada como protagonista do filme “Cuddle”, novo longa-metragem dirigido por Bárbara Paz, de acordo com informações foram divulgadas pela revista Variety. A atriz brasileira irá atuar ao lado do ator americano Willem Dafoe, que já estava confirmado na produção.
A produção foi descrita como um drama distópico, que se passa em uma grande metrópole futurista na qual o contato humano se transformou em produto comercializado.
Willem Dafoe interpretará Dante, um homem que trabalha oferecendo conforto emocional e afeto físico para desconhecidos, enquanto Fernanda Torres viverá Ava, uma imigrante que cruza o caminho de Dante.
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O filme será feito pela produtora brasileira Conspiração Filmes em parceria com BP Produções, Buena Vista International, VideoFilmes, Infinity Hill e TV Globo. A CEO da Conspiração, Renata Brandão, afirmou que o projeto aborda “a alegria e a necessidade do contato humano no mundo de hoje”.
O filme também marca um reencontro entre Bárbara Paz e Willem Dafoe, que já haviam trabalhado juntos em “Meu Amigo Hindu”, de Hector Babenco, ex-marido de Bárbara. Além disso, Dafoe participou do documentário “Babenco — Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, dirigido por Bárbara Paz.
Dafoe já foi indicado ao Oscar quatro vezes e tem atuação constante em Hollywood. Entre os seus personagens mais aclamados, está o famoso vilão Duende Verde, do filme "Homem-Aranha", de 2002.