SE LIGA NA DICA
O novo filme do Prime Video que alcançou o TOP 10 e vai te surpreender
Produção mistura ação e suspense em uma trama eletrizante que rapidamente conquistou espaço entre os filmes mais vistos da plataforma
Nada como assistir um bom filme no meio da semana, e o Prime Video tem a opção ideal para quem quer uma experiência eletrizante mesmo diretamente do sofá.
Lançado recentemente no catálogo, Resgate em Grande Altitude rapidamente entrou no TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a quarta posição entre os filmes mais assistidos do streaming.
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Misturando ação intensa, suspense e cenas de tensão em ritmo acelerado, o longa acompanha Joey, personagem interpretada por Daisy Ridley, uma ex-militar britânica que trabalha limpando vidros de um enorme arranha-céu em Londres enquanto tenta reconstruir a relação com o irmão Michael.
A rotina muda completamente quando um grupo de ativistas armados invade o prédio durante um evento com empresários do setor de energia. Presa do lado de fora do edifício, Joey se torna a principal esperança para impedir o ataque e salvar os reféns enquanto enfrenta criminosos liderados pelo personagem de Clive Owen.
Filme aposta em tensão constante e ritmo acelerado
Dirigido por Martin Campbell, conhecido por trabalhos como Cassino Royale, o longa deixa claras suas inspirações em clássicos do cinema de ação, especialmente em histórias que colocam protagonistas isolados enfrentando terroristas dentro de grandes edifícios.
Mesmo sem reinventar o gênero, a produção aposta em sequências de ação rápidas, confrontos intensos e uma atmosfera de urgência que mantém a narrativa em movimento durante praticamente todo o tempo.
Com apenas 97 minutos, o filme evita enrolações e constrói uma experiência direta ao ponto, focada principalmente no entretenimento e na adrenalina.
Daisy Ridley se destaca em meio ao caos
Grande parte do funcionamento do longa passa pelo desempenho de Daisy Ridley, que sustenta a narrativa mesmo quando o roteiro apresenta situações exageradas e pouco convincentes.
A atriz consegue transformar Joey em uma protagonista carismática e fácil de acompanhar, equilibrando momentos dramáticos, tensão e humor em meio ao caos instalado dentro do prédio.
Além dela, o elenco ainda reúne nomes conhecidos como Matthew Tuck e Clive Owen, que interpreta o principal antagonista da história.
Recepção dividiu crítica e público
Apesar do sucesso rápido no Prime Video, a recepção do filme ficou longe de ser unanimidade. No Rotten Tomatoes, Resgate em Grande Altitude possui 52% de aprovação da crítica e 66% de aprovação do público. Já no IMDb, o longa aparece com nota 5,2/10.
Parte das críticas aponta a falta de originalidade do roteiro, além de personagens pouco aprofundados e subtramas que acabam abandonadas conforme a ação avança.
Ainda assim, muitos espectadores elogiaram justamente o ritmo acelerado e a proposta simples do filme, que assume desde o início a intenção de entregar apenas uma aventura descomplicada.
Vale a pena?
Para quem procura uma produção divertida, rápida e sem exigir muita atenção, Resgate em Grande Altitude pode funcionar como uma boa escolha dentro do catálogo do Prime Video.
O longa mistura ação e suspense em uma trama envolvente, mas funciona melhor para quem não espera grandes surpresas ou uma história muito elaborada.
Com apenas 97 minutos, o filme entrega exatamente o que promete: uma experiência leve, exagerada e fácil de assistir para quem só quer desligar a mente e aproveitar uma sessão movimentada no meio da semana.