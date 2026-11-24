Começa amanhã, e segue até o sábado, 28, a edição 2026 do já tradicional Animaí - Festival Baiano de Animação e Games. Com sessões gratuitas no Cine Glauber Rocha, bem como exposições imersivas de games na qual os visitantes poderão jogar em equipamentos fornecidos pela mostra, o evento é uma oportunidade para entusiastas da animação e dos jogos eletrônicos se aprofundarem no que há de melhor e mais novo produzido nos últimos anos no Brasil.

Com mais de trinta trabalhos entre séries, curtas e longas metragens de animação, além de um total de 23 games selecionados, sendo que, deste, 13 são oriundos da Bahia, o Animaí promete, mais uma vez, ser uma vitrine para as novidades do cinema animado e da tecnologia dos jogos virtuais.

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Na noite de amanhã, em sua abertura, o festival apresenta a animação Revoada: Versão Steampunk , do cineasta Ducca Rios. O filme, junto com outras longas e curtas, é destacado pela idealizadora e uma das curadoras do mostra, Aline Cléa, da Produtora Cine Arts e da Vision Entretenimento.

“Os filmes selecionados pela curadoria trazem para o Animaí uma vitrine incrível de tudo o que está sendo produzido. E a animação de Ducca, um filme baiano maravilhoso que está percorrendo o mundo todo, está na abertura do Animaí deste ano", comemora a produtora Aline.

Além do longa dirigido por Ducca Rios, outras animações marcantes passarão pela tela do Glauber até o dia 28. Dentre elas, a debochada comédia O Filho da Puta, novo filme do veterano Otto Guerra, co-dirigido por Tânia Anaya, Sávio Leite e Érica Maradona; Esconderijo de Gigantes, filme de Bárbara Cabeça e Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, trabalho dirigido por Brenda Lígia e Edu Felistoque, e que vai ter sua pré-estreia no Animaí.

Homenagem

O animador baiano Caó Cruz Alves receberá uma justa homenagem no Animaí desse ano por sua longa trajetória na animação brasileira. Além disso, o ilustrador é o responsável pela identidade visual da edição desse ano do festival, com a arte que estampa o cartazes e a camisa do evento.

Com uma carreira que teve início no final da década de 1970 com ilustrações em livros, jornais e revistas, Caó assinou a direção de diversos curtas metragens, bem como séries de TV.

“Em sua homenagem, a edição deste ano vai trazer no dia 26 de novembro, às 17h, uma sessão especial com diversos filmes dele. Já no dia 28, às 19h, na nossa sessão de premiação do festival, ele receberá um troféu especial como homenageado do Animaí pelo conjunto de sua obra”, detalha Aline.

“Estamos muito felizes por poder homenagear mais um artista fundamental e muito significativo da história da animação baiana e da animação brasileira, também”, afirma a produtora e curadora.

Passagem por Itaparica

Tendo uma primeira fase que aconteceu no começo do mês em Itaparica, o Animaí levou para a população da ilha não somente games e animações em curtas e longas exibidos, mas, também, uma série de atividades promovidas com foco nos moradores. Anderson Soares Caldas, da Vision Entretenimento, também produtor e co-curador do festival, falou sobre essa fase inicial.

“Meu maior destaque para o Animaí 2026 em Itaparica vai para organização. É interessante que, no primeiro ano, nós trouxemos quase 40 pessoas de Salvador para desempenhar várias funções e várias atividades. Esse ano, trouxemos apenas dez pessoas de Salvador, praticamente, sendo algumas delas já parte de nossa equipe constante de produção. Então, quase todas as atividades foram feitas pela própria equipe de Itaparica”, pontua Soares, ao falar sobre a importância do Animaí como fomentador local.

“E é preciso destacar os monitores da Escola Estadual de Tempo Integral Ernesto Carneiro Ribeiro, que já estão há dois anos conosco atuando como monitores e aprendendo, e que, agora, já executam bem as atividades, recebem bem seus colegas e sabem direcionar muito bem. Tivemos em Itaparica um evento muito bem organizado, sem nenhum problema, nenhuma intercorrência, tendo sido uma coisa alegre e forte. Foi muito bom para todo mundo”, comemora Anderson.

Games da Bahia e do Brasil

Anderson Soares, juntamente ao curador da Mostra de Games, Leonardo Silva, diretor e produtor da Mantra Filmes, na entrevista ao A TARDE, destacaram o crescimento da qualidade dos jogos eletrônicos.

“Estamos vivendo a assinatura do marco legal dos games e entendendo que essa política pública vai aumentar muito a produção. E aqui na Bahia, tivemos jogos realmente extraordinários que melhoraram muito. Além de muitos jogos brasileiros, também, que, do ano passado pra cá, evoluíram muito. Vamos ter, realmente, uma disputa maior entre os selecionados. E esses jogos estão disponíveis. A turma jogou muito em Itaparica, e agora esses jogos estarão disponíveis no Cine Glauber Rocha para todo mundo experimentar”, salienta Anderson.

Leonardo Silva corrobora essa impressão, destacando um crescimento gradual a cada edição. “Em relação à Mostra Competitiva de Games, ficou claro o avanço da qualidade e da quantidade dos jogos, principalmente os baianos. Tivemos jogos do Brasil todo. Mas foram treze jogos baianos de muita qualidade e que foram selecionados para a Mostra Competitiva. Isso demonstra um avanço a cada ano e uma melhoria da qualidade dos jogos produzidos aqui na Bahia e que, com certeza, vai se refletir na premiação”, pontua Leonardo.

Ele destaca, também, uma produção de alto nível que se dá em conjunto ao âmbito nacional. “Realmente, são jogos de muita qualidade. Além dos jogos de outras regiões do Brasil, que já vêm, ao longo dos últimos anos, tendo esse crescimento. Acredito que a Bahia vai figurar muito bem nessa Mostra Competitiva. É fruto de um avanço, de uma melhoria nos jogos, tanto na qualidade, quanto na quantidade aqui no estado”, comemora o curador e produtor.

Animaí - Festival Baiano de Animação e Games