HOME > CINEINSITE
ATOR PROFISSIONAL

Filho de Giovanna Antonelli estreia no cinema e revela conselho íntimo

Pietro Antonelli é filho de Giovanna e Murilo Benício

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/02/2026 - 7:20 h

Pietro Antonelli é filho de Giovanna e Murilo Benício
Pietro Antonelli é filho de Giovanna e Murilo Benício -

O filme ‘Preto no branco’, que começou a ser rodado na última semana no Rio de Janeiro, será estrelado pelos atores Pietro Antonelli e Christian Malheiros. O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício vai estrear como ator profissional e interpretará Frederico, um carioca morador da Zona Sul da cidade.

O jovem revelou como surgiu a oportunidade de fazer o longa, dirigido por Caio César. “Eu estava viajando com amigos quando recebi o pedido do teste. Parei tudo e estudei, gravei e mandei sem criar expectativas. Duas semanas depois fui chamado para um retorno”, disse o ator em entrevista ao O Globo.

“De novo, estudei sem criar expectativas, fui lá e fiz. Em uma semana me ligaram com a confirmação. É uma sensação indescritível, parecia que estava sonhando”, celebrou.

Pietro Antonelli, de 20 anos, começou a ter aulas na escola de teatro O Tablado, na Zona Sul do Rio, aos 12 anos. Atualmente, ele cursa o terceiro período da faculdade de Artes Cênicas.

“Já fiz peças de teatro na faculdade e cursos, mas este é o primeiro trabalho profissional. O desafio é sempre o mesmo: criar um personagem e fazê-lo existir de verdade. Por mais sem noção que ele seja, procuro fazer tudo com verdade”, ressaltou.

Conselho dos pais

O rapaz contou um conselho que recebeu dos pais, que têm uma longa carreira. “A dica deles foi sempre não seguir essa profissão! Eles sabem muito bem o quão difícil é, mas, no momento que eu decidi seguir esse caminho, tive todo o suporte deles. E claro que, sempre que peço, eles me ajudam em questão técnicas etc”, completou.

Tags:

Giovanna Antonelli Murilo Benício Pietro Antonelli

x