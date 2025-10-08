Menu
CINEMA BAIANO

Filme baiano de ficção reúne elenco negro e história de mito africano

Dirigido por Everlane Moraes, longa será gravado no Recôncavo Baiano e mistura drama, suspense e realismo fantástico

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/10/2025 - 11:12 h
O Segredo de Sikán reconta o mito secular da princesa africana Sikán
O Segredo de Sikán reconta o mito secular da princesa africana Sikán -

A poucos dias do início das gravações, parte do elenco principal de O Segredo de Sikán foi confirmada pelas coprodutoras Carapiá Filmes e Pattaki Audiovisual. O longa dirigido por Everlane Moraes, cineasta cachoeirana, começa a ser filmado em outubro nas cidades de Cachoeira e São Félix, cernes da história e cultura do Recôncavo Baiano.

O casting inclui nomes consagrados do cinema nacional, como a atriz mineira Grace Passô, primeira dramaturga negra a receber o Prêmio Shell, e os atores baianos Sérgio Laurentino, integrante do Bando de Teatro Olodum, e Noélia Montanhas, que estreou em Tieta do Agreste (1996). O sergipano Severo D’Acelino, conhecido por Chico Rei (1985) e Velho Chico (2016), também integra o elenco.

“O nosso casting é baiano e completamente formado por pessoas negras. Para criar esse efeito de pertencimento, entendemos que seria muito importante ter no filme os moradores locais com suas vivências, corporeidades e expressões, porque são pessoas comuns que agregam grande valor de contribuição para a história”, disse Everlane Moraes, diretora do filme.

A história e o mito de Sikán

O Segredo de Sikán reconta o mito secular da princesa africana Sikán, que, segundo a narrativa popular, foi escolhida por uma divindade para guardar um segredo que podia trazer paz ou guerra ao mundo

Ela teria traído sua tribo ao supostamente revelar o segredo e foi julgada e sacrificada pelos homens, temendo o poder que guardava. Na produção, a diretora subverte o caráter da personagem e muda seu destino, numa trama que mistura drama, suspense e mistério.

Ambientado em um cenário noturno e distópico, o filme acompanha Sikán após lançar-se no rio Oddán, na Nigéria. Transformada em um peixe luminoso, ela atravessa milênios até chegar ao rio Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, desencadeando divisões e conflitos entre Cachoeira, cidade matriarcal, e São Félix, cidade patriarcal.

Personagens e interpretações

Grace Passô dará vida à Sara, inspirada na artista cubana Belkis Ayón, que iconografou o mito de Sikán. Sérgio Laurentino interpreta Ajamu, um guerreiro que explora a energia de Sikán para exercer poder sobre o recôncavo, e Severo D’Acelino vive Nasakô, um ancião cego que guarda mistérios do rio Paraguaçu. Outros personagens importantes incluem:

  • Matriarca Perpétua (Noélia Montanhas)
  • Naira (Sara Barbosa)
  • Eno (Heraldo de Deus)
  • Tânia (Taise Paim)
  • Zita (Manuela Neves)
  • Leda (Andreia Anjos)

O filme também incluirá moradores locais, reforçando o realismo e a conexão com a cultura do Recôncavo. “Alguns papéis são feitos por grandes artistas, com longa trajetória no cinema, mas também é complementado pelos baianos que habitam esse território. Abrimos vagas para perfis de 8 anos a 80 anos e trouxe uma diversidade de pessoas impressionante”, explicou Everlane Moraes.

A produção utiliza o realismo fantástico, combinando elementos mágicos com fatos reais. O filme explora temas como protagonismo feminino, resistência negra e o movimento de aquilombamento, incorporando referências culturais e afro-religiosas, como a procissão da Boa Morte, festividade sincretista que agrega símbolos do catolicismo e das religiões de matriz africana.

