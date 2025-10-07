Além dos filmes! Open Air faz ativação focada em séries famosas

Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Engana-se quem pensa que o Open Air Brasil, tem ações apenas voltadas para filmes. O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, possui um estande com painéis de séries famosas como Game of Thrones e Friends.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a jovem Daysi Anjos contou que é muito fã da série Friends e ficou feliz em poder estar mais perto da trama no evento. “Eu adoro Friends e quando vi o sofá falei: ‘Meu Deus do céu, eu preciso participar!’. Eu queria primeiro saber quais eram as perguntas, apesar de eu ter errado, porque eu fui pensando em uma coisa e era totalmente diferente, mas fui pela diversão”, disse ela.

Daysi Anjos no sofá de Friends | Foto: Beatriz Santos

A moça ainda elogiou a iniciativa do Open Air e do Nubank em terem disponibilizado o espaço interativo. “Eu acho que cativa mais o público, porque a gente vem aqui pra assistir um filme e aí você olha e já pensa em participar para entender mais sobre outros filmes, séries e já entra no clima”, completou.

Já Matheus Almeida resolveu participar da ação ao lado da esposa, pois os dois são muito fãs das séries representadas. “A gente é fã das séries e aí vimos oportunidade de pegar a fila aqui, enquanto estamos esperando o horário do filme. Além de tirar umas fotos e ganhar um prêmio”, disse ele.

Matheus Almeida e a esposa juntos | Foto: Beatriz Santos

Brindes para fãs

O local ainda disponibiliza brindes para quem acertar as perguntas feitas pelos staffs da parte de ativações. Dentre os prêmios estão um copo térmico, uma bolsa ecológica e adesivos temáticos das séries.

Funcionário do estande, Rafael Malazart explicou como as ativações funcionam. “Nossa função aqui é rodar o dado duas vezes e o objetivo é cair na palavra Nubank. Caindo na palavra Nubank, a pessoa já garante o brinde de cara e ainda concorre ao ingresso para outros filmes. Caso a pessoa responda corretamente às perguntas sobre as séries ela também concorre aos dois brindes, tanto o copo quanto o ingresso”, afirmou.

Rafael Malazart orientando público durante o Open Air | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O profissional ainda revelou que a ação tem atraído público de todas as idades para o estande. “Eu acho bacana porque tem filmes infantis e vem muitas criança, a galera e os pais também que acompanham. Além das crianças autistas e idosos, todas as idades. Eu acho que é muito inclusivo. Está super bacana e acontecendo da melhor forma”, finalizou.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo: