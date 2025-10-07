Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Além dos filmes! Open Air faz ativação focada em séries famosas

A ação é patrocinada pelo banco digital Nubank

Beatriz Santos e Franciely Gomes

Por Beatriz Santos e Franciely Gomes

07/10/2025 - 21:05 h
Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil
Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil -

Engana-se quem pensa que o Open Air Brasil, tem ações apenas voltadas para filmes. O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, possui um estande com painéis de séries famosas como Game of Thrones e Friends.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a jovem Daysi Anjos contou que é muito fã da série Friends e ficou feliz em poder estar mais perto da trama no evento. “Eu adoro Friends e quando vi o sofá falei: ‘Meu Deus do céu, eu preciso participar!’. Eu queria primeiro saber quais eram as perguntas, apesar de eu ter errado, porque eu fui pensando em uma coisa e era totalmente diferente, mas fui pela diversão”, disse ela.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Daysi Anjos no sofá de Friends
Daysi Anjos no sofá de Friends | Foto: Beatriz Santos

A moça ainda elogiou a iniciativa do Open Air e do Nubank em terem disponibilizado o espaço interativo. “Eu acho que cativa mais o público, porque a gente vem aqui pra assistir um filme e aí você olha e já pensa em participar para entender mais sobre outros filmes, séries e já entra no clima”, completou.

Já Matheus Almeida resolveu participar da ação ao lado da esposa, pois os dois são muito fãs das séries representadas. “A gente é fã das séries e aí vimos oportunidade de pegar a fila aqui, enquanto estamos esperando o horário do filme. Além de tirar umas fotos e ganhar um prêmio”, disse ele.

Matheus Almeida e a esposa juntos
Matheus Almeida e a esposa juntos | Foto: Beatriz Santos

Brindes para fãs

O local ainda disponibiliza brindes para quem acertar as perguntas feitas pelos staffs da parte de ativações. Dentre os prêmios estão um copo térmico, uma bolsa ecológica e adesivos temáticos das séries.

Leia Também:

'Pecadores' assusta Salvador em exibição gigante do Open Air Brasil
No streaming! Uma obra-prima que vai te emocionar do início ao fim
Como ter Netflix, HBO Max, AppleTV+ e Disney+ por menos de R$ 40

Funcionário do estande, Rafael Malazart explicou como as ativações funcionam. “Nossa função aqui é rodar o dado duas vezes e o objetivo é cair na palavra Nubank. Caindo na palavra Nubank, a pessoa já garante o brinde de cara e ainda concorre ao ingresso para outros filmes. Caso a pessoa responda corretamente às perguntas sobre as séries ela também concorre aos dois brindes, tanto o copo quanto o ingresso”, afirmou.

Rafael Malazart orientando público durante o Open Air
Rafael Malazart orientando público durante o Open Air | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O profissional ainda revelou que a ação tem atraído público de todas as idades para o estande. “Eu acho bacana porque tem filmes infantis e vem muitas criança, a galera e os pais também que acompanham. Além das crianças autistas e idosos, todas as idades. Eu acho que é muito inclusivo. Está super bacana e acontecendo da melhor forma”, finalizou.

Ingressos e programação do Open Air Brasil

Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:

  • Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
  • Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
  • Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
  • Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
  • Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
  • Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Open Air Brasil Open Air Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Público curtindo as ativaçãoes do Open Air Brasil
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x