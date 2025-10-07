NOVIDADE
Além dos filmes! Open Air faz ativação focada em séries famosas
A ação é patrocinada pelo banco digital Nubank
Por Beatriz Santos e Franciely Gomes
Engana-se quem pensa que o Open Air Brasil, tem ações apenas voltadas para filmes. O evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, em parceria com o Grupo A TARDE, possui um estande com painéis de séries famosas como Game of Thrones e Friends.
Em entrevista ao Portal A TARDE, a jovem Daysi Anjos contou que é muito fã da série Friends e ficou feliz em poder estar mais perto da trama no evento. “Eu adoro Friends e quando vi o sofá falei: ‘Meu Deus do céu, eu preciso participar!’. Eu queria primeiro saber quais eram as perguntas, apesar de eu ter errado, porque eu fui pensando em uma coisa e era totalmente diferente, mas fui pela diversão”, disse ela.
A moça ainda elogiou a iniciativa do Open Air e do Nubank em terem disponibilizado o espaço interativo. “Eu acho que cativa mais o público, porque a gente vem aqui pra assistir um filme e aí você olha e já pensa em participar para entender mais sobre outros filmes, séries e já entra no clima”, completou.
Já Matheus Almeida resolveu participar da ação ao lado da esposa, pois os dois são muito fãs das séries representadas. “A gente é fã das séries e aí vimos oportunidade de pegar a fila aqui, enquanto estamos esperando o horário do filme. Além de tirar umas fotos e ganhar um prêmio”, disse ele.
Brindes para fãs
O local ainda disponibiliza brindes para quem acertar as perguntas feitas pelos staffs da parte de ativações. Dentre os prêmios estão um copo térmico, uma bolsa ecológica e adesivos temáticos das séries.
Funcionário do estande, Rafael Malazart explicou como as ativações funcionam. “Nossa função aqui é rodar o dado duas vezes e o objetivo é cair na palavra Nubank. Caindo na palavra Nubank, a pessoa já garante o brinde de cara e ainda concorre ao ingresso para outros filmes. Caso a pessoa responda corretamente às perguntas sobre as séries ela também concorre aos dois brindes, tanto o copo quanto o ingresso”, afirmou.
O profissional ainda revelou que a ação tem atraído público de todas as idades para o estande. “Eu acho bacana porque tem filmes infantis e vem muitas criança, a galera e os pais também que acompanham. Além das crianças autistas e idosos, todas as idades. Eu acho que é muito inclusivo. Está super bacana e acontecendo da melhor forma”, finalizou.
Ingressos e programação do Open Air Brasil
Os ingressos para o Open Air Brasil estão sendo vendidos na plataforma Sympla. Confira a programação completa do evento abaixo:
- Dia 7 de outubro (terça-feira): “Pecadores”
- Dia 8 de outubro (quarta-feira): “Uma Batalha Após a Outra”
- Dia 9 de outubro (quinta-feira): “Ó Paí, Ó” (sessão especial de 18 anos) + Show de Majur
- Dia 10 de outubro (sexta-feira): “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” + Show da banda Herbert & Richard
- Dia 11 de outubro (sábado): “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) + “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (sessões independentes)
- Dia 12 de outubro (domingo): Show da Banda Didá + “A Menina e o Pote” (curta-metragem) + “A Pequena Sereia” (live-action) (sessões independentes)
