No streaming! Uma obra-prima que vai te emocionar do início ao fim
Este filme imperdível promete prender o telespectador até o último segundo
Entre histórias em quadrinhos, cinebiografias históricas, filmes de ação e dramas, o famoso cineasta Christopher Nolan se destaca com Dunkirk. Este filme imperdível promete prender o telespectador até o último segundo e o melhor: está disponível no streaming.
A trama disponível na HBO Max, ocorre durante o nazismo em Dunquerque, na França, traz ao telespectador uma versão envolvente e empolgante sobre a Segunda Guerra Mundial.
O que acontece em Dunkirk?
Durante a Segunda Guerra Mundial, em Dunquerque, na Operação Dínamo, conhecida como evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são cercados pelo exército alemão e precisam ser resgatados durante a batalha.
Na trama, é possível acompanhar três momentos simultaneamente: o confronto no céu, em que o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião inimigo; durante o dia, em alto-mar, o civil britânico Dawson (Mark Rylance) leva seu barco de passeio para ajudar o exército de seu país; e, por fim, uma semana na praia, onde o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar da guerra de qualquer forma.
Junto com a narrativa, o telespectador é envolvido por um sentimento empolgante e pelo constante questionamento sobre quanto tempo resta para os soldados na praia.
