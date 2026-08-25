SUCESSO ABSOLUTO
Filme de ação baseado em fatos reais domina Netflix e lidera TOP 10
Longa baseado na captura de El Chapo chegou ao 1º lugar no Brasil
Poucos dias após chegar ao catálogo da Netflix, La Captura já assumiu a liderança entre os filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. O longa de ação e suspense, inspirado em acontecimentos reais envolvendo a prisão de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocupa atualmente a 1ª posição do TOP 10 nacional.
A produção recria os acontecimentos da madrugada de 8 de janeiro de 2016, quando o traficante, considerado na época um dos homens mais procurados do mundo, foi interceptado por policiais federais mexicanos após uma tentativa de fuga em Los Mochis, no México.
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Uma abordagem de rotina muda tudo
A trama acompanha Arturo Carmona e seu parceiro, dois policiais federais que trabalham durante a madrugada. Ao mandarem parar um carro com queixa de roubo em uma estrada vazia, eles fazem uma descoberta inesperada: um dos ocupantes do veículo é El Chapo.
A partir daí, os dois agentes passam a enfrentar uma situação que vai muito além da prisão de um criminoso. O filme apresenta um dilema envolvendo a possibilidade de entregar o detido às autoridades e se tornar alvo do cartel ou aceitar um suborno que poderia mudar suas vidas.
Embora a captura seja baseada em fatos documentados, o que acontece entre os policiais e o traficante após a abordagem é desenvolvido de forma dramática.
A chuva teve papel na captura de El Chapo
A história que inspira o filme começou meses antes. Em 2015, El Chapo escapou do presídio de segurança máxima do Altiplano por meio de um túnel construído sob o chuveiro de sua cela.
A estrutura tinha mais de um quilômetro de extensão e contava com iluminação, ventilação e trilhos adaptados para uma motocicleta. Após a fuga, o traficante permaneceu escondido até janeiro de 2016.
Na madrugada da captura, um cerco realizado pela Marinha mexicana teria obrigado El Chapo a descer para os bueiros de drenagem de Los Mochis. Uma forte chuva encheu os dutos e o fez retornar à superfície.
Sem conseguir permanecer escondido, ele roubou um carro para tentar fugir pela estrada. Pouco depois, o veículo foi interceptado pela Polícia Federal.
El Chapo não é o centro da história
Apesar de ser inspirado na captura de um dos criminosos mais conhecidos do mundo, La Captura não acompanha a trajetória de ascensão e queda de El Chapo nem tenta explicar toda a estrutura do cartel de Sinaloa.
O filme concentra sua narrativa nos dois policiais envolvidos na abordagem. O roteiro, assinado por Bernardo Esquinca e inspirado em uma crônica de Héctor de Mauleón, explora a pressão psicológica enfrentada por homens comuns diante de uma situação ligada ao crime organizado.
Os agentes que inspiram a trama não são personagens conhecidos pelas histórias sobre o narcotráfico mexicano, o que permite à produção construir uma narrativa ficcional em torno do dilema vivido após a abordagem.
Suspense acontece dentro de um carro
Em vez de apostar em uma história extensa sobre cartéis, guerras e geopolítica, o longa concentra grande parte de sua tensão em uma única noite e em uma situação específica.
A trama acompanha dois policiais que, após cruzarem o caminho de um poderoso chefe do crime organizado, passam a ser perseguidos e precisam decidir em quem podem confiar.
Com a repercussão inicial, La Captura rapidamente alcançou o 1º lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil e se tornou um dos destaques recentes do catálogo da plataforma.