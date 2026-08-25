Filme de ação baseado em fatos reais domina Netflix e lidera TOP 10

Poucos dias após chegar ao catálogo da Netflix, La Captura já assumiu a liderança entre os filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. O longa de ação e suspense, inspirado em acontecimentos reais envolvendo a prisão de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocupa atualmente a 1ª posição do TOP 10 nacional.

A produção recria os acontecimentos da madrugada de 8 de janeiro de 2016, quando o traficante, considerado na época um dos homens mais procurados do mundo, foi interceptado por policiais federais mexicanos após uma tentativa de fuga em Los Mochis, no México.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma abordagem de rotina muda tudo

A trama acompanha Arturo Carmona e seu parceiro, dois policiais federais que trabalham durante a madrugada. Ao mandarem parar um carro com queixa de roubo em uma estrada vazia, eles fazem uma descoberta inesperada: um dos ocupantes do veículo é El Chapo.

A partir daí, os dois agentes passam a enfrentar uma situação que vai muito além da prisão de um criminoso. O filme apresenta um dilema envolvendo a possibilidade de entregar o detido às autoridades e se tornar alvo do cartel ou aceitar um suborno que poderia mudar suas vidas.

Embora a captura seja baseada em fatos documentados, o que acontece entre os policiais e o traficante após a abordagem é desenvolvido de forma dramática.

A chuva teve papel na captura de El Chapo

A história que inspira o filme começou meses antes. Em 2015, El Chapo escapou do presídio de segurança máxima do Altiplano por meio de um túnel construído sob o chuveiro de sua cela.

A estrutura tinha mais de um quilômetro de extensão e contava com iluminação, ventilação e trilhos adaptados para uma motocicleta. Após a fuga, o traficante permaneceu escondido até janeiro de 2016.

Na madrugada da captura, um cerco realizado pela Marinha mexicana teria obrigado El Chapo a descer para os bueiros de drenagem de Los Mochis. Uma forte chuva encheu os dutos e o fez retornar à superfície.

Sem conseguir permanecer escondido, ele roubou um carro para tentar fugir pela estrada. Pouco depois, o veículo foi interceptado pela Polícia Federal.

El Chapo não é o centro da história

Apesar de ser inspirado na captura de um dos criminosos mais conhecidos do mundo, La Captura não acompanha a trajetória de ascensão e queda de El Chapo nem tenta explicar toda a estrutura do cartel de Sinaloa.

O filme concentra sua narrativa nos dois policiais envolvidos na abordagem. O roteiro, assinado por Bernardo Esquinca e inspirado em uma crônica de Héctor de Mauleón, explora a pressão psicológica enfrentada por homens comuns diante de uma situação ligada ao crime organizado.

Os agentes que inspiram a trama não são personagens conhecidos pelas histórias sobre o narcotráfico mexicano, o que permite à produção construir uma narrativa ficcional em torno do dilema vivido após a abordagem.

Suspense acontece dentro de um carro

Em vez de apostar em uma história extensa sobre cartéis, guerras e geopolítica, o longa concentra grande parte de sua tensão em uma única noite e em uma situação específica.

A trama acompanha dois policiais que, após cruzarem o caminho de um poderoso chefe do crime organizado, passam a ser perseguidos e precisam decidir em quem podem confiar.

Com a repercussão inicial, La Captura rapidamente alcançou o 1º lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil e se tornou um dos destaques recentes do catálogo da plataforma.