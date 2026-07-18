Filme de ação que é Top 1 na Netflix vai salvar seu fim de semana (18 e 19/07)

Se você está em busca de uma boa dose de adrenalina para maratonar sem precisar investir horas do seu dia, a sua procura acabou. Ofilme A Protetora (The Doorman) foi lançado originalmente em 2020, mas desembarcou recentemente na Netflix e não demorou para conquistar o público, alcançando o cobiçado TOP 1 da plataforma.

Para facilitar a sua vida e preparar sua sessão pipoca, reunimos aqui tudo o que você precisa saber sobre a trama e os bastidores desse sucesso de ação explosivo.

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Uma nova vida interrompida pela violência

A história de A Protetora acompanha a intensa jornada de Ali Gorski, interpretada por Ruby Rose. Após uma missão militar terminar em uma grande tragédia, a ex-fuzileira naval decide voltar para Nova York, buscando paz e uma chance de reconstruir a própria vida.

Em sua tentativa de recomeço, Ali consegue um emprego como porteira em um luxuoso e imponente edifício residencial. Coincidentemente, é neste mesmo local onde vivem seu cunhado e sobrinhos, a família de sua falecida irmã.

Luta pela sobrevivência contra invasores

O que parecia ser apenas uma rotina de trabalho pacata rapidamente se converte em um verdadeiro pesadelo. O prédio é invadido por um grupo de criminosos altamente perigosos e bem armados, liderados pelo impiedoso Victor Dubois, vivido pelo veterano Jean Reno. O bando tem um objetivo claro: roubar obras de arte de valor inestimável que estão escondidas nas dependências do edifício.

Com os moradores tomados como reféns, não resta outra saída para Ali. Ela precisa resgatar seu instinto de combate e usar todo o seu treinamento militar de elite para enfrentar os invasores de frente. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, a protagonista fará de tudo para proteger sua família antes que seja tarde demais.

Elenco de peso e produção experiente

Além de contar com Ruby Rose no papel de heroína e Jean Reno como o grande vilão, o filme não decepciona no elenco de apoio. A produção traz atuações de Aksel Hennie, Rupert Evans, Julian Feder, Kíla Lord Cassidy, Louis Mandylor, Dan Southworth, Hideaki Itô, David Sakurai e Howard Dell, garantindo a intensidade que o gênero pede.

A direção precisa fica a cargo de Ryūhei Kitamura. Já o roteiro, recheado de reviravoltas, é assinado pelo trio Lior Chefetz, Joe Swanson e Devon Rose. A produção é fruto do trabalho conjunto de Phin Glynn, Jason Moring, Michael Philip, Shayne Putzlocher, Sara Shaak e Harry Winer.

Vale a pena?

Com certeza. A Protetora é a escolha certeira para quem adora tramas de ação ágeis, combates corpo a corpo bem coreografados e o clássico cenário de "uma heroína contra todos num espaço confinado". Com sua trama envolvente, o filme é perfeito para quem quer afastar o tédio sem compromissos longos.