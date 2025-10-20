Filme de Emma Stone tem pré-estreia só para quem raspar a cabeça

Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

Chegou o momento dos carecas! O filme “Bugonia”, que marca a quarta parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, terá uma pré-estreia gratuita nesta segunda-feira,20, em Los Angeles, nos Estados Unidos, exclusiva para pessoas carecas ou dispostas a raspar a cabeça no local.

A iniciativa faz referência à personagem principal do longa, que é careca. No Brasil, o filme terá uma exibição antecipada durante a Mostra de Cinema de São Paulo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a organização do evento, um barbeiro estará disponível na entrada do cinema a partir das 18h para quem quiser cortar o cabelo. A sessão será restrita a maiores de idade. Nas redes sociais, o perfil da Focus Features divulgou todas as regras para participar da exibição especial.

“Você é careca ou está disposto a raspar a cabeça? Na segunda-feira, 20/10, vá ao Culver Theater para uma exibição antecipada GRATUITA de ‘Bugonia’ — o novo sonho febril da Focus Features, dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Emma Stone e Jesse Plemons”, escreveu a empresa.