Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Filme de Emma Stone tem pré-estreia só para quem raspar a cabeça

A sessão gratuita será exibida nesta segunda-feira, 20

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/10/2025 - 14:43 h
Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos
Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos -

Chegou o momento dos carecas! O filme “Bugonia”, que marca a quarta parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone, terá uma pré-estreia gratuita nesta segunda-feira,20, em Los Angeles, nos Estados Unidos, exclusiva para pessoas carecas ou dispostas a raspar a cabeça no local.

A iniciativa faz referência à personagem principal do longa, que é careca. No Brasil, o filme terá uma exibição antecipada durante a Mostra de Cinema de São Paulo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

5 filmes curtos da Netflix para descansar no feriado chuvoso em Salvador
Fé ou obsessão? Este filme de suspense da Netflix vai te surpreender
Filme baiano sobre cotas entra em festivais na Índia e na África

De acordo com a organização do evento, um barbeiro estará disponível na entrada do cinema a partir das 18h para quem quiser cortar o cabelo. A sessão será restrita a maiores de idade. Nas redes sociais, o perfil da Focus Features divulgou todas as regras para participar da exibição especial.

“Você é careca ou está disposto a raspar a cabeça? Na segunda-feira, 20/10, vá ao Culver Theater para uma exibição antecipada GRATUITA de ‘Bugonia’ — o novo sonho febril da Focus Features, dirigido por Yorgos Lanthimos e estrelado por Emma Stone e Jesse Plemons”, escreveu a empresa.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por DoLA 🌴 | LA Events & Things To Do (@dola)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema Emma Stone

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos
Play

Filme divulga cena inédita em homenagem a Paulo Gustavo; veja vídeo

Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Sessão será gratuita em Los Angeles, nos Estados Unidos
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

x