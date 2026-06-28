Filme de ficção científica da Netflix vai salvar seu domingo (28/06)

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O fim de semana está chegando ao fim, mas ainda há tempo para aproveitar as últimas horas de descanso antes da volta da rotina. Para quem procura uma boa história para fechar o domingo, Resistência é uma das apostas mais fortes da Netflix.

Lançado originalmente em 2023, o filme chegou ao catálogo da plataforma neste ano e rapidamente conquistou espaço entre os assinantes, alcançando o TOP 10 e ocupando atualmente a segunda posição entre os títulos mais assistidos.

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A produção combina ficção científica, ação e aventura em uma trama marcada por conflitos humanos e tecnologia.

Uma missão que muda completamente de rumo

Dirigido por Gareth Edwards, o longa acompanha Joshua (John David Washington), um ex-agente das forças especiais convocado novamente durante a guerra entre humanos e inteligência artificial.

Sua missão parece simples: localizar e eliminar o misterioso Criador, responsável pelo desenvolvimento de uma arma considerada decisiva para o futuro do conflito.

O retorno ao campo de batalha, porém, também tem uma motivação pessoal. Joshua ainda sofre com o desaparecimento de Maya (Gemma Chan), sua esposa, e acredita que a operação pode ajudá-lo a descobrir o que realmente aconteceu com ela.

O que começa como uma missão militar logo se transforma em uma jornada muito mais complexa.

A criança que coloca tudo em dúvida

A grande virada acontece quando Joshua encontra Alphie (Madeleine Yuna Voyles), uma criança sintética apontada pelos militares como a arma capaz de mudar o destino da guerra.

A partir desse encontro, o protagonista passa a questionar a própria missão. O alvo deixa de ser apenas um objetivo estratégico e ganha rosto, emoções e vulnerabilidade. Aos poucos, a relação entre Joshua e Alphie cresce durante a fuga constante dos ataques e obriga o ex-soldado a rever tudo o que acreditava sobre humanos e máquinas.

John David Washington constrói um protagonista marcado pelo cansaço, pelo luto e pela culpa, enquanto Madeleine Yuna Voyles entrega uma atuação que transforma Alphie em muito mais do que uma simples peça da narrativa.

Uma guerra que vai além das máquinas

Grande parte da história acontece na chamada Nova Ásia, região onde humanos e seres artificiais convivem de maneira integrada. Em vez de mostrar apenas grandes centros tecnológicos ou bases militares, Gareth Edwards leva o conflito para vilarejos, mercados, templos e comunidades onde robôs fazem parte da rotina das pessoas.

Esse cenário ajuda a romper a ideia de que as máquinas representam apenas uma ameaça. Ao longo da trama, diferentes personagens mostram que o conflito envolve também famílias, afetos e disputas por sobrevivência.

Enquanto tenta proteger Alphie, Joshua atravessa territórios hostis, enfrenta perseguições e precisa lidar com pessoas que têm interesses completamente diferentes sobre o futuro da criança.

Tecnologia, espetáculo e emoção

Outro elemento marcante da produção é a presença constante da NOMAD, uma gigantesca plataforma militar americana utilizada para localizar e atacar alvos ligados à inteligência artificial. Sua permanência nos céus reforça a sensação de vigilância permanente e amplia a escala do conflito.

Mesmo apostando em grandes cenas de ação, batalhas futuristas e efeitos visuais grandiosos, o filme encontra seus momentos mais fortes quando aproxima toda essa tecnologia dos dramas pessoais de seus personagens.

Gareth Edwards alterna sequências de enorme impacto visual com cenas mais intimistas, mostrando como qualquer guerra, por mais tecnológica que seja, sempre atinge pessoas comuns.

Além de John David Washington e Madeleine Yuna Voyles, o elenco também reúne Gemma Chan e Ken Watanabe em papéis importantes para ampliar os diferentes lados do conflito.

Vale a pena?

Resistência foge do modelo tradicional dos blockbusters ao combinar ação, aventura e ficção científica com reflexões sobre inteligência artificial, medo, controle e humanidade.

Embora alguns personagens pudessem receber maior desenvolvimento e parte da narrativa avance rapidamente em determinados momentos, o filme entrega uma experiência envolvente tanto pelo espetáculo visual quanto pelo peso emocional de sua história.

A recepção também foi positiva. No Rotten Tomatoes, o longa registra 67% de aprovação da crítica e 75% de aprovação do público, reforçando sua boa aceitação entre especialistas e espectadores.

Para quem procura um filme que vá além das explosões e perseguições tradicionais do gênero, a produção se destaca como uma das principais opções atualmente disponíveis na Netflix.